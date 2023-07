Einbrecher treiben in Bachhagel und Wertingen ihr Unwesen

Einbrecher haben gleich an zwei Orten im Landkreis Wertgegenstände zu stehlen. In Bachhagel waren sie erfolgreich.

Gleich zweimal haben kürzlich Einbrecher im Kreis Dillingen zugeschlagen: Zwischen 19 Uhr abends am Sonntag, 23. Juli und Montag, 24. Juli, 11 Uhr stieg der oder stiegen die Täter in ein Café in Bachhagel ein. Durch ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu den Geschäftsräumen des Cafés in der Badstraße. Das teilte die Polizei Dillingen am Montag mit. Dabei verschwand ein niedriger dreistelliger Geldbetrag aus der Kasse, am Fenster entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

Einbruchsversuch in Wertinger Zulassungsstelle

Auch in Wertingen versuchten Einbrecher ihr Glück: Der Vorfall ereignete sich übers vergangene Wochenende, also zwischen 21. und 24. Juli. Der oder die Täter versuchten, die Zugangstür zur Zulassungsstelle in der Schulstraße aufzubrechen. Hierbei wurde das Schließblech verbogen. Zu einem Diebstahlschaden kam es jedoch nicht, es entstand lediglich ein Sachschaden von circa 150 Euro. (AZ)

