Anti-Ampel-Demo: Dutzende Traktoren und großes Polizeiaufgebot in Dillingen

Am Dienstag sammelten sich auf dem Festplatz in Dillingen hunderte Demonstranten mit ihren Fahrzeugen. Die Polizei war mit über zehn Transportern vor Ort.

Schon früh am Morgen ist am Dienstag in der Dillinger Innenstadt wieder lautes Hupen zu hören. Bereits am Montag haben die protestierenden Landwirte Teile des Landkreises lahmgelegt. Für den Dienstagvormittag hat Peter Haringer, der Ende 2023 zu Protesten gegen ein Flüchtlingszelt in Holzheim aufgerufen hatte, jetzt eine große Demonstration gegen die Ampel-Regierung, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, in Dillingen angemeldet.

Am Morgen reißt die Kolonne auf den Dillinger Festplatz nicht ab. Foto: Dominik Bunk

Schon eine Stunde vor Beginn versammelten sich die Protestierenden auf dem Festplatz mit ihren Traktoren, großen Handwerkerfahrzeugen, Lkws und Autos. Ihr Erkennungszeichen: Warnwesten um den Seitenspiegel. Die Kolonne, die langsam auf der Zufahrtsstraße daher rollt, reißt auch kurz vor dem Beginn der Kundgebung nicht ab. Zum Beginn der Veranstaltung sind es mehr als 500 Protestierende.

Schon vor Veranstaltungsbeginn sammeln sich dutzende Traktoren auf dem Dillinger Festplatz. Foto: Dominik Bunk

Die Polizei ist allein schon beim Veranstaltungsstartpunkt mit mehr als zehn Fahrzeugen vertreten, verteilt in der Stadt sind noch mehr unterwegs. Der Demonstrationszug soll in die Königstraße gehen, dort soll um die Mittagszeit eine Zwischenkundgebung stattfinden. Die Fahrzeuge sollen im Korso durch Dillingen fahren, das könnte zu Staus führen. Danach ziehen die Demonstrantinnen und Demonstranten wieder zurück auf den Festplatz.

So verläuft am Dienstag die Proteststrecke der Bauern in Dillingen

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hatte bereits in der Früh vor Beeinträchtigungen gewarnt und die Marsch- und Fahrtroute der Protestierenden veröffentlicht. Demnach geht es für den Fahrzeugkonvoi vom Festplatz über die Donaustraße, den Georg-Schmid-Ring, die Prälat-Hummel-Straße auf die Große Allee, weiter auf die Donauwörther Straße, die Klemens-Mengele-Straße, den Kasernenplatz auf die Donaustraße zurück zum Festplatz Dillingen Donaupark.

Zahlreiche Landwirte beteiligten sich an den Protesten gegen die Ampel-Regierung. Foto: Dominik Bunk

Für die Fußgänger verläuft die Strecke vom Festplatz über die Mohrenstraße, die Donaustraße, den Stadtberg auf die Große Allee und von dort zum Basilika-Vorplatz auf gleicher Strecke zurück zum Festplatz Dillingen Donaupark.

Die Grundschule und die Mittelschule haben sich für Distanzunterricht wie in der Coronazeit entschieden, da sie ihren Schülerinnen und Schülern keinen Heimweg durch einen Protestmarsch zumuten wollen.

Am Vormittag staute sich der Verkehr in Richtung Dillinger Donaubrücke kilometerweit. Foto: Dominik Bunk

Bereits am Montag hatten dröhnende Hupen und riesige Dieselaggregate die Geräuschkulisse im Landkreis Dillingen geprägt. Traktoren, landwirtschaftliches Gerät, Lkw-Zugmaschinen und Autos mit Warnwesten am Seitenspiegel waren die Vorboten für kilometerlange Kolonnen. Sie bestehen aus Gefährten der protestierenden Bauern und Autos der Verkehrsteilnehmer, die eigentlich nur durchfahren wollen. An Frontlader-Schaufeln hängen Protestschilder. "Dreimal am Tag braucht man einen Bauern, wenn man essen will", heißt es da. Oder: "Was wir nicht alleine schaffen, das schaffen wir dann zusammen." In ganz Deutschland sind die Bäuerinnen und Bauern auf der Straße. Sie protestieren gegen die Politik der Ampel-Koalition, speziell gegen die ursprünglich geplante Kfz-Steuer für Landmaschinen und die Abschaffung des subventionierten Agrar-Diesels.

Einer von ihnen ist David Neidlinger, der bei einer Abfahrt neben der Dillinger Donaubrücke "zufällig" einige Freunde und Bekannte getroffen hat. Er ist auf dem Weg nach Donauwörth, dort findet eine Kundgebung statt. Warum er auf der Straße ist? "Weil wir durch den teureren Agrardiesel und die Fahrzeugsteuer stark belastet werden." Der 20-Jährige arbeitet hauptberuflich in der Tierfutterindustrie, hilft aber auch seinen Eltern auf dem familieneigenen Bauernhof.

David Neidlinger (2. von links) hat auf der Fahrt zur Kundgebung nach Donauwörth "zufällig" Freunde und Bekannte getroffen. Foto: Dominik Bunk

Kleinere Betriebe seien von teurerem Kraftstoff nicht so stark betroffen wie große, die täglich ein Vielfaches davon verbrauchen, sagt der Mann aus dem Aschberg. Die Kraftfahrzeugsteuer auf Landmaschinen dagegen sei eine Katastrophe. "Wenn man mehrere Maschinen hat, dann geht das schon richtig ins Geld", so Neidlinger.

Karawanen verlangsamen den Dillinger Verkehr

Das wirke sich demnach stark auf die Produktionskosten aus. Die Preise für die Herstellung von Getreide, Milch und Co. steigen, im Verkauf dürfe davon aber nicht wirklich etwas ankommen. "Als junger Mensch, der Lust auf die Landwirtschaft hat, bekommt man immer wieder ein Messer hinten rein", sagt Neidlinger. "Die Wahrnehmung und Wertschätzung der Bevölkerung ist eigentlich da. In der Regierung aber gefühlt nicht", führt er weiter aus. "Normalerweise sollten die stolz auf ihre Bauern sein."

In der Morgendämmerung ist ein Durchkommen auf der Großen Allee schwierig. Am Vormittag konzentrieren sich die Karawanen aus Schrittgeschwindigkeit fahrenden Metallriesen auf die Staatsstraße zwischen Nordfelderhof und Donaubrücke. Und auch auf der B16 zwischen der Einmündung bei Steinheim und der Ortseinfahrt in Höchstädt geht nichts. Die meisten lächeln in ihren Fahrzeugen. Einige Autofahrerinnen und Autofahrer lächeln zurück, lassen die Scheiben herunter und sprechen den Demonstrierenden gut zu. Das ist aber längst nicht bei allen der Fall. Ein Lkw-Fahrer etwa lässt die Scheibe herunter, beschwert sich über den Protest: "Nur weil die Bauern das hier veranstalten."

Bauern lassen auf den Dillinger Straßen Platz zum Überholen

Die meisten Bäuerinnen und Bauern lassen bei ihrer Fahrt reichlich Platz, damit Fahrzeuge sicher schrittweise überholen können. Trotzdem starten einige Überholmanöver mit hohen Geschwindigkeiten, obwohl die Sicht durch Sträucher und Büsche verdeckt wird. Auf der Donaubrücke angekommen tönt eine Sirene, Blaulicht ist von außerhalb kommend zu erkennen. Die Landmaschinen bewegen sich ohne zu zögern an den Straßenrand und lassen mittig ein Rettungsfahrzeug durch.

Die Landmaschinen hielten meist großen Abstand zueinander. Foto: Dominik Bunk

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg ist ebenfalls auf dem Weg nach Donauwörth. Er sei kein Landwirt von Beruf, sagt der junge Mann, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, helfe aber regelmäßig in Betrieben aus. Allein ist er nicht. Er sei mit 25 bis 30 anderen Traktorfahrerinnen und -fahrern unterwegs. Einen direkten Veranstalter gebe es auch im Raum Dillingen nicht. Die Fahrt nach Donauwörth sei durch Aufrufe auf Social Media zustande gekommen.

Auch mittags schallt noch der Lärm der Hupen durch Dillingen, vereinzelte Traktoren fahren immer wieder die größeren Straßen der Kreisstadt ab. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten meldet die Polizei bis dahin keine, denn die Protestierenden bleiben in Bewegung, blockieren also nichts aktiv.