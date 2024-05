Schwerer Unfall: Baufahrzeug stürzt in einen See bei Kicklingen

Bei den Baggerseen nahe dem Riedschreinerhof zwischen Höchstädt und Binswangen kippt am Montagnachmittag ein Bagger ins Wasser. Die Rettungskräfte sind noch vor Ort.

Zu einem Unglück ist es am Montagnachmittag an einem Baggersee beim Riedschreinerhof zwischen Höchstädt und Binswangen gekommen. Gegen 15.30 Uhr ging ein Radlader aus bisher ungeklärter Ursache in dem See unter. Wie Polizeihauptkommissar Lorenz Ernst auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, ob der Fahrer des Radladers versehentlich in den See gefahren ist oder ob das Ufer abrutschte.

Einsatzleiter Wolfgang Piontek von der Wasserwacht informiert, dass sich die Rettung äußerst schwierig gestaltet. Der Radlader sei auf die Seitentür gefallen und die Sicht im Wasser schlecht. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort im Einsatz und mit Rettung und Bergung beschäftigt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell noch. (AZ)