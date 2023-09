Dillingen

Überraschungsbesuch in Dillingen: "Das ist doch der Söder"

Plus Der CSU-Vorsitzende besucht auf seiner Wahlkampf-Tour überraschend Dillingen. Für die Region hat der Ministerpräsident eine bemerkenswerte Nachricht im Gepäck.

Angekündigt ist der Besuch des CSU-Parteichefs Markus Söder nicht. Der Auflauf am Dienstagmittag vor dem Dillinger Rathaus verrät aber, dass ein besonderer Gast erwartet wird. Mehrere Polizisten sind in Uniform und in Zivil zu sehen. Vor dem Rathaus hat sich eine Menschenmenge gebildet. Unter den Christsozialen in der Region wurde seit Montagnachmittag eifrig kommuniziert, dass der Bayerische Ministerpräsident auf seiner Wahlkampftour einen Stopp im Schwäbischen Rom einlegen wird. "Und da sind wir natürlich dabei", sagt die Vorsitzende der Dillinger Frauen-Union, Hanni Kaim. Die Unterglauheimerin Bernadette Mayer und Angela Spiller aus Oberglauheim fiebern der Ankunft des Landesvaters ebenfalls entgegen. "Es ist ein Event und eine Ehre, wenn er zu uns kommt", stellt Spiller fest.

45 Bilder Selfies mit Markus Söder – CSU-Chef überrascht mit Auftritt in Dillingen Foto: Berthold Veh, Jan Koenen

Kurz nach 13 Uhr ist es so weit. Söder fährt in einem schwarzen BMW vor. Landtagskandidat Manuel Knoll, Oberbürgermeister Frank Kunz und Bezirkstagskandidat Johann Popp zählen zu den Ersten, die den Ministerpräsidenten willkommen heißen. Söder selbst begrüßt mit einem freundlichen Hallo seine Fans. Sein Besuch erinnert an den Auftritt eines Popstars. Auf dem Weg zum Lucaffé und Eiscafé beginnt ein Selfie-Marathon. "Das ist doch der Söder", staunen einige angesichts des spontanen Besuchs. Weit über 100 Passanten bitten den Ministerpräsidenten während seines gut einstündigen Aufenthalts um ein Handybild. Und der CSU-Parteichef, der sich als "Manager und Landesvater" sieht, gibt dabei auch noch gerne eine Anleitung, wie die Selfies besser gelingen: "Auf geht’s, lächeln, gut ausschauen."

