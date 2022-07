Dillingens Landrat Markus Müller hat Leo Schrell abgelöst

Plus Gerade mal vier Tage Urlaub gönnte sich der neue Dillinger Landrat Markus Müller nach dem Wahlkampf. Am 12. Juli hat er Leo Schrell abgelöst.

Die Vorfreude ist groß, die Energie auch. Was Markus Müller sagt, unterstreicht er durch seine Gestik. Der 44-Jährige übernimmt in dieser Woche das Amt von Dillingens Landrat Leo Schrell. Die Stichwahl Ende Mai hatte Müller gegen den CSU-Kandidaten Christoph Mettel gewonnen. Die Wochen davor waren vom Wahlkampfterminen bestimmt. Und jetzt?