Jahresrückblick 2022

06:02 Uhr

Der Landkreis Dillingen klingt bei der Feier seines 50. Geburtstags harmonisch

Etwa 400 Musiker und Musikerinnen ließen am 3. Juli den Landkreis Dillingen zu seinem "50. Geburtstag" hochleben. Gleichzeitig war es ein Abschiedsständchen für Landrat Leo Schrell (Mitte), der am 12. Juli sein Amt an den neu gewählten Landkreischef Markus Müller (rechts) abgab.

Plus Etwa 400 Musiker spielten beim Bürgerfest zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Dillingen vor dem Landratsamt auf. Dessen Einheit war im Wahlkampf ein Thema.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Es war einer der emotionalen Momente bei der Feier des 50. Jubiläums des Landkreises Dillingen: Etwa 400 Musizierende von 20 Kapellen aus der ganzen Region spielten am 3. Juli vor dem Dillinger Landratsamt den Ohrwurm "Böhmischer Traum". Da wurde Landrat Leo Schrell, der sich am 12. Juli aus dem Amt verabschiedete, doch ein wenig sentimental. "Der Blick in eure Reihen ist ein Traum", sagte Schrell. Und als die Musiker und Musikerinnen, die von Ingrid Philipp, Georg Hieber und Tizian Foag dirigiert wurden, ihre Instrumente zum Gruß erhoben und die Bayernhymne spielten, da gab der 65-Jährige am Ende seiner 18-jährigen Amtszeit zu: "Jetzt habe ich zum ersten Mal den Abschiedsschmerz gespürt."

