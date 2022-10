Bei Verkehrsunfällen entstehen über 50.000 Euro Schaden

In Wertingen, Bachhagel, Dillingen und Buttenwiesen kommt es am Mittwoch zu Unfällen. Die Einsatzkräfte sind über den ganzen Tag hinweg im Einsatz.

Gleich vier Unfälle meldet die Polizei Dillingen für Mittwoch. In Wertingen kam es demnach gegen 11.20 Uhr zu einem Zusammenstoß, als eine 74-Jährige von der Hans-Wertinger-Straße in die Josef-Frank-Straße einfahren wollte. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Autofahrer und prallte mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden von circa 27.700 Euro an beiden Fahrzeugen, beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 10 Uhr, als ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters in Bachhagel aus einer Grundstücksausfahrt auf die Dr.-Herrmann-Straße einfahren wollte. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Wagen, der zu diesem Zeitpunkt einem geparkten Pkw ausweichen musste. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter gegen die Grundstücksmauer gedrückt, es entstand ein Sachschaden von rund 12.800 Euro.

In Buttenwiesen musste nach einem Unfall ein Auto abgeschleppt werden

Weiter ging es gegen 14.15 Uhr: Laut Bericht der Polizei übersah ein 21-jähriger Traktorfahrer einen vor ihm an der Ampel zur Prälat-Hummel-Straße in Dillingen verkehrsbedingt haltenden Wagen und prallte auf dessen Heck. Dabei ging die Heckscheibe zu Bruch, der Sachschaden wird mit 1200 Euro beziffert.

Bei einem missglückten Ausweichmanöver entstand schließlich in Buttenwiesen gegen 19.40 Uhr ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Zuvor begegneten sich der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns und ein 18-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße DLG23 zwischen Pfaffenhofen und der Bäldesschwaige und wollten jeweils nach rechts ausweichen. Dennoch wurde dabei die komplette linke Seite des Pkw erheblich beschädigt, sodass dieser abgeschleppt werden musste. (AZ)