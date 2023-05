Landkreis Dillingen

Der Landkreis Dillingen feiert begeistert Pfingsten: Das war geboten

Scharen von Menschen lockte das erste Oldtimertreffen der Steinheimer Musikanten am Pfingstsonntag an.

Plus Afrika-Festival, Friedenswallfahrt, Mühlentag, Oldtimertreffen und V-Party – die Menschen freuen sich über Sonne und vielfältige Veranstaltungen.

Von Berthold Veh

Kaum zu glauben. Das Wetter kann doch noch Frühsommer. Bei Sonnenschein und Temperaturen von fast 25 Grad war alles angerichtet für ein traumhaftes Pfingstwochenende. Und der Veranstaltungs-Kalender gab ja auch eine Menge her: Tausende Menschen haben die verschiedenen Events vom Afrika-Festival im Kulturgewächshaus Birkenried bis zur V-Party in Zusamaltheim besucht.

Erstes Oldtimertreffen in Steinheim lockt viele Menschen an

Einen Ansturm hat am Wochenende auch Steinheim erlebt. Die Steinheimer Musikanten haben am Pfingstsonntag ihr erstes Oldtimertreffen ausgerichtet, am Pfingstmontag lockte dann der Mühlentag Scharen von Besuchern an. Weil kein Wölkchen den Himmel trübte, kamen Oldtimerfans aus nah und fern auf das Gelände rund um die Vogt-Mühle. Martin und Karoline Finkl sind mit ihrem Audi 80 Coupé aus Hohenreichen bei Wertingen ins Donautal gekommen. "Das ist ein klasse Treffen, alles super organisiert", sagt Martin Finkl. Und wenn er die schönen Oldtimer sehe, dann gehe ihm einfach das Herz auf, schwärmt der Zusamtaler.

