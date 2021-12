Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Der Winter sorgt im Kreis Dillingen für zahlreiche Unfälle

Bei dichtem Schneetreiben wie am Mittwoch müssen die Mitarbeiter des Bauhofs fast rund um die Uhr fahren.

Plus Den ganzen Tag über kracht es im Kreis Dillingen. Die Räumdienste sind mit schwerem Gerät im Dauereinsatz.

Von Christina Brummer und Cordula Homann und Susanne Klöpfer

Es ist Winter, und zwar so richtig. Mit dem Schnee und dem Eis kommen erwartungsgemäß aber auch die Unfälle. Im Landkreis Dillingen hat es am Mittwoch mehrmals gekracht. Die Mitarbeiter der Bauhöfe waren im Dauereinsatz. Auch die Dillinger Polizei hat genug zu tun, immer wieder passieren Unfälle an diesem Tag.

