Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Entnommenes Pflegekind: Jetzt hat das Oberlandesgericht entschieden

Plus Das Schicksal eines Pflegekindes aus dem Landkreis Dillingen beschäftigt auch eines der obersten Gerichte in Bayern. Die Richter sehen einen "erheblichen Verfahrensfehler".

Von Jonathan Mayer

Dreieinhalb Jahre lang wächst ein kleines Mädchen bei Pflegeeltern im Landkreis Dillingen auf, nachdem es schwerste Misshandlungen erfahren hatte. Doch dann muss es zurück ins Kinderheim. Der Fall hatte in den vergangenen Wochen bei vielen Menschen weit über die Region hinaus für Entsetzen gesorgt. Leserinnen und Leser meldeten sich in zahlreichen Leserbriefen zu Wort, unsere Redaktion erreichten daraufhin sogar Zuschriften aus Köln. Inzwischen haben sich Richter des Oberlandesgerichts in München mit dem Schicksal des kleinen Mädchens beschäftigt. Sie sehen erhebliche Verfahrensfehler beim Dillinger Amtsgericht.

