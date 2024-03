Fünf Menschen sterben 2023 bei Unfällen im Landkreis Dillingen

Plus Die Zahl der von der Polizei registrierten Unfälle ist in Nordschwaben 2023 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Kreis Dillingen war der Anstieg sogar noch höher.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem es im Landkreis Dillingen nicht kracht. Oft verlaufen die Unfälle glimpflich. Ein Parkrempler, ein Auffahrunfall. Doch oft genug passieren auf den Straßen der Region auch schwere Unfälle. So wie zuletzt auf der Staatsstraße zwischen Hohenreichen und Frauenstetten. Dort stießen zwei Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Unfälle im Landkreis. Wieder waren Todesfälle zu beklagen. Ein Überblick.

2519 Unfälle haben die Polizeiinspektion (PI) Dillingen und die Polizeistation Wertingen im Jahr 2023 aufgenommen. Ein Anstieg um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Nordschwaben waren es nur 5,3 Prozent. 1939 Verkehrsunfälle entfielen auf den Bereich der Polizeiinspektion Dillingen und 580 auf den Bereich der Polizeistation Wertingen. Das teilt Gunther Hetz mit, Pressesprecher der PI Dillingen.