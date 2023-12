Manche singen bereits seit 45 Jahren im Landfrauenchor

Bei der Adventsfeier im Dillinger Landratsamt werden verdiente Sängerinnen ausgezeichnet.

Auf der traditionellen Adventsfeier der Dillinger Landfrauen im großen Sitzungssaal des Landratsamts erinnerte Kreisbäuerin Annett Jung an das 75-jährige Gründungsjubiläum der Landfrauen im Bauernverband und ganz besonders an das 45-jährige Bestehen des Dillinger Landfrauenchors. Ausgezeichnet mit dem Silbernen Ehrenabzeichen des Bauernverbands wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft im Chor (in Klammern die Dauer der Mitgliedschaft) Elisabeth Sinning (Hettlingen, 26), Martina Baumeister ( Lauingen, 45), Chorleiterin Elvira Foitl ( Sontheim, 20), Vorsitzende Klara Kitzinger (Faimingen, 45), Rita Hitzler (Faimingen, 45), Maria Sing ( Ziertheim, 45), Gertrud Berchtenbreiter ( Dillingen, 45), Ottilie Foitl (Ziertheim, 45, sitzend), Adelinde Bschorr (Wengen, 31), Elfriede Rettenberger (Landshausen, 45) sowie Rosa und Sophie Urban (beide Unterbechingen, 25).

Den Jubilarinnen gratulierten Vize-Kreisbäuerin Gabi Schmid, Landrat Markus Müller, Kreisbäuerin Annett Jung und der Chef des Landwirtschaftsamts Nördlingen-Wertingen, Reinhard Bader. Sie würdigten gemeinsam mit Vize-Kreisobmann Michael Eberle das starke Engagement der Landfrauen auf ihren Höfen und in den Dörfern. Für Unterhaltung sorgten Gabi Schmid mit ihrem humorvollen Beitrag „Es weihnachtet“, der Landfrauenchor und die Musikgruppe des Schwäbischen Albvereins aus Sontheim.