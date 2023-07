Mehrere Leute im Landkreis Dillingen begehen Unfallflucht

In Bächingen, Dillingen und Höchstädt wollen Autofahrer nicht für den von ihnen verursachten Schaden geradestehen und hauen nach Unfällen einfach ab.

Im Landkreis entfernten sich mehrere Personen nach Unfällen unerlaubt vom Ort des Geschehens, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt und nun auf Zeugenhinweise hofft. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag zwischen 7 und 15 Uhr gegen einen Grundstückszaun in der Gewerbestraße in Bächingen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Einfriedung entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag zwischen 12.30 und 12.45 Uhr wurde ein blauer BMW 330i auf einem Kundenparkplatz in der Königstraße in Dillingen an der Stoßstange hinten links angefahren und beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ein weiterer Fall einer Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 5 und 17 Uhr auf dem Höchstädter Marktplatz. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr dort gegen einen geparkten schwarzen 3er BMW und verursachte entlang der Fahrertür einen größeren Streifschaden in einer Schadenshöhe von rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)