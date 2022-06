Motorradfahrer nach Unfall bei Mödingen leicht verletzt

Auch in Dillingen und Finningen kracht es. Die Sachschäden belaufen sich auf tausende Euro.

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Unfälle, die am Donnerstag im Kreis Dillingen passiert sind. Gegen 9.30 Uhr wollte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts in die Straße Am Lohberg in Finningen einfahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda und prallte gegen den Pkw. Es entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 10.50 Uhr an der Einmündung der Hackenbergstraße/Ulrichstraße in Dillingen nachdem eine 23-jährige Pkw-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Pkw-Fahrerin übersah und mit ihrem Auto zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. V

Gegen 15 Uhr kam ein 41-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Kurve der Demminger Straße in Mödingen von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, so die Polizei. (pol)

