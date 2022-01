Rückblick: Das zweite Corona-Jahr im Landkreis Dillingen

Rückblick auf ein Jahr, das wegen des Impfstoffs so hoffnungsfroh begann. Damals wurden die Seniorinnen und Senioren geimpft. Morgen sind wieder die Kinder in Gundelfingen dran.

Das Foto oben zeigt eine Frau, die sich im Sommer im Spengler-Gartencenter in Dillingen impfen lässt. Seit Weihnachten 2020 werden Menschen im Kreis Dillingen gegen das Coronavirus geimpft. Das ist nun ein Jahr her. Mit den Impfstoffen stieg die Hoffnung, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist. Dass Notbetreuung und Distanzunterricht bald aus dem täglichen Wortschatz verschwinden.

Auch im Landkreis Dillingen ließen sich viele Menschen impfen. In der Wertinger Dreifachturnhalle samt Hallenbad wurde ein Impfzentrum eingerichtet. Auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte impften ab April. Ab Juni wurden Betriebsärzte im großen Stil eingesetzt. Die Impfeuphorie war riesig. Parallel dazu öffnete ab März ein Testzentrum nach dem anderen (in Dillingen im Hallenbad, in Gundelfingen in der Spitalkirche, in Apotheken, im Schullandheim Bliensbach).

Die Inzidenz fiel im Juni auf den einstelligen Bereich

Im Juni fiel die Inzidenz im Kreis Dillingen bis auf 2,1 (vom 21. bis 23. Juni), die Corona-Regeln wurden gelockert, die Biergärten und Freibäder geöffnet, die Maskenpflicht für Grundschüler fiel. In den Pfingstferien fuhren die ersten an den Gardasee und nach Mallorca in den Urlaub. Im Juli war mit 37,3 am 27. des Monats die höchste Inzidenz erreicht.

Doch dann breitete sich die Delta-Mutante des Coronavirus aus. Die Impfbereitschaft sank und die Inzidenz stieg. So mussten kurz vor dem Beginn der Sommerferien die Klassen fünf bis neun der Wertinger Realschule nach einem Corona-Ausbruch in den Distanzunterricht. Bereits ab Juli gab es Sonderimpfaktionen ohne Voranmeldung, um mehr Menschen dafür zu gewinnen. Allein im August stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen von 13,5 (6. August) auf 116,3 (ab 28. August).

In einem Höchstädter Seniorenheim brach das Virus aus

Es war die Zeit, als in einem Höchstädter Seniorenheim das Virus ausbrach und Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dort aushelfen mussten. Denn neben Bewohnern der Einrichtung waren auch Mitarbeiterinnen betroffen und mussten teils in Quarantäne. Es war auch die Zeit, als man damit begann, ältere Menschen ein drittes Mal gegen Covid-19 zu impfen. Das neue Schuljahr begann mit einer Maskenpflicht für Schüler und verschiedenen oder gar keinen Lüftungsgeräten in ihren Klassenzimmern. So niedrig wie am 22. September mit 35,0 war die Inzidenz im Kreis Dillingen danach nicht mehr.

Mit weiteren anmeldefreien Impfangeboten versuchte man, die Bürgerinnen und Bürger noch für einen Piks zu gewinnen: In der Dillinger Bar Havana, in einem Lauinger Fitness-Studio, bei Pflanzen Spengler – dort gab es sogar Blümchen dazu –, in der Lauinger Moschee, im Dillinger Kaufland, – allein im Wertinger Impfzentrum konnten bis zu 800 Menschen am Tag geimpft werden. Anfang Oktober dann wurden die Schnelltests kostenpflichtig und die Impfkapazitäten seitens des Freistaats massiv heruntergefahren.

Die Kulturtage und viele Jahresversammlungen fanden noch statt, aber dann...

Auch für die Vereine waren diese Tage zwischen August und Oktober eine große Herausforderung. Das Theaterensemble Lutzingen spielte an einem warmen Sommerwochenende. Die Höchstädter Kolpingbühne brachte Ende Oktober ihre Premiere von „Gelegenheit macht Diebe“ auf die Bühne. Die Veranstaltungen im Rahmen der Kulturtage fanden statt. Die Schriftführerinnen und Schriftführer der vielen Vereine im Landkreis blickten in ihren Berichten auf zwei Jahre zurück, 2020, 2021.

Impfwillige standen in großer Zahl vor der Riedblickhalle in Buttenwiesen an.

Doch dann ging alles ganz schnell. Erst wurden bereits geplante Jahreshauptversammlungen abgesagt, dann auch die Christkindlesmärkte. Denn die Inzidenz stieg weiter. Allein vom 6. Oktober von 68,9 bis zum 21. November auf 745,1. Die Impfbereitschaft aber auch. Vor den Impfzentren, betrieben vom Unternehmen Ecolog, bildeten sich zum Teil lange Schlangen. In Buttenwiesen vor der Riedblickhalle warteten an einem gewöhnlichen Dienstag nach den Herbstferien rund 300 Menschen. Nicht alle wurden an diesem Tag geimpft.

Kaum freie Intensivbetten in den Krankenhäusern im Kreis Dillingen

Zudem sank die Zahl der freien Intensivbetten. Planbare Operationen mussten auch im Landkreis Dillingen wieder verschoben, Corona-Patientinnen und -Patienten zum Teil in andere Kliniken gebracht werden. Der Landkreis Dillingen wurde zum Hotspot. Das Kontaktverfolgungsteam am Gesundheitsamt arbeitete wieder an sieben Tagen in der Woche.

Die Impfkapazitäten wurden wieder ausgeweitet und Ecolog stockte seine Impfteams wieder auf. Neben Erwachsenen wurden auch Jugendliche geimpft und ab Weihnachten Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren, immer sonntags, in der Gundelfinger Brenzhalle. Nicht alle sind mit den Maßnahmen einverstanden; bei nächtlichen Spaziergängen zeigen sie in Dillingen und Wertingen mit Lichtern und ohne Maske, dass sie die Corona-Regeln ablehnen. Kurz vor Weihnachten tauchte dann auch die neue Omikron-Variante im Landkreis Dillingen auf.

80 Männer und Frauen waren 2020 im Zusammenhang mit oder an Covid-19 gestorben. Heuer waren es bislang 91. Lange hatte die Hoffnung, die mit den Impfungen einherging, nicht gehalten. Zuletzt fiel die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen wieder. Am Donnerstag lag sie bei 265,5, an Silvester bei 249,0, Am Neujahrstag stieg sie allerdings auf 269,6. An Heiligabend hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 438,4 gelegen.