Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

So "heilig" ist der Landkreis Dillingen

Plus Im Landkreis Dillingen haben viele fromme Menschen gewirkt. Manche wurden sogar heiliggesprochen. Anderen blieben die kirchlichen Ehren jedoch verwehrt.

Am Freitag ziehen wieder viele Kinder im Kreis los, verkleidet als Heilige Drei Könige. Die Initialen der beliebten Könige zieren auch so manche Haustür in der Region. Heiliggesprochen wurden Caspar, Melchior und Balthasar, wie wir sie heute nennen, jedoch nie. Wer heilig ist und wer nicht, entschied ab dem 10. Jahrhundert der Papst. Er wollte damit verhindern, dass die Heiligenverehrung allzu willkürlich und aus wirtschaftlichen Interessen geschah. Die Heiligsprechung gilt jedoch als eine der höchsten Ehren in der katholischen Lehre. Auch Menschen aus dem Kreis Dillingen wurde sie zuteil. Manche berühmte Fromme gingen jedoch überraschenderweise leer aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen