Diakon Eugen Schirm ist nun offiziell der neue Kolping-Bezirkspräses

Die fünf Kolpingsfamilien aus Gundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstädt und Wertingen haben wieder einen geistlichen Leiter. Das wurde in Lauingen gefeiert.

Das Kolpingwerk Bezirk Mitteldonau mit den fünf Kolpingsfamilien, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstädt und Wertingen haben wieder einen geistlichen Leiter. Diakon i.R. Eugen Schirm, Präses der Kolpingsfamilie Lauingen, wurde an Mariä Lichtmess zum Bezirkspräses für den Bezirk Mitteldonau feierlich in der St. Andreaskirche zu Lauingen von Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer eingeführt.

Andreaskirche am Dillinger Tor

Im festlichen Rahmen eines Gottesdienstes übergab Bezirkspräses Wolfgang Kretschmer das Einführungsdekret mit den guten Segens-Wünschen aus der Diözese. „Gottes Segen möge seinen Einsatz begleiten.“ Als äußeres Zeichen der Verbundenheit übergab der Bezirksvorsitzende Gebhard Hummel eine von den Kolpingsfamilien gesponserte Kolping Diakon Stola. Im Anschluss an den Gottesdienst gab Helmut Traub einen geschichtlichen Abriss zur im 15. Jahrhundert am Dillinger Tor erbauten Andreaskirche. Die Deckenbilder und das Altarblatt fertigten 1721 Johann Wilhelm Schreiner. Stuckarbeiten wurden 1725 durchgeführt. Die Fertigstellung des Hochaltars erfolgte 1699. Das Gemälde an der Westseite stellt die "Auferweckung des Lazarus" um 1720 dar. Die Holzfiguren stammen von Schifferle und Gröbner.

Von Klimaschutz bis Geflüchtete

Im Anschluss an den Gottesdienst lud die Kolpingsfamilie Lauingen zu guten Gesprächen, Gedankenaustausch zum neuen überarbeiteten Leitbild, Fragen an den Diözesanpräses. Das Kolpingwerk hat sich zu alldem ebenfalls Gedanken gemacht und sein Leitbild überarbeitet: Alle, die das Leitbild bejahen, können Mitglied werden. "So können wir als Verband auch auf spiritueller Ebene generationsübergreifend für Jung und Alt Kirche sein", sagt Bundesgeschäftsführerin Hörster. Auch im Jugendbereich engagiert sich Kolping mit einem breiten Angebot an gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz und Umgang mit Geflüchteten. "Damit schauen wir als Verband angesichts der Kirchenkrise offensiv und hoffnungsvoll nach vorn." (AZ)

Lesen Sie dazu auch