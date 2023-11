Rieblingen/Wertingen

vor 47 Min.

Eis und Schnee sorgen für Unfälle in Rieblingen und Wertingen

In Wertingen und Rieblingen hat es am Wochenende gekracht.

Der kleine Wintereinbruch am Wochenende lässt die Straßen rutschig werden. Zwei Autofahrer in Wertingen und Rieblingen mussten das nun am eigenen Leib erfahren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Biberbach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn nahe Rieblingen ins Schleudern und touchierte dabei die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500 Euro, berichtet die Polizei. Auch zwischen Wertingen und Laugna kracht es Bereits in der Nacht auf Samstag war ein ebenfalls 25-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße zwischen Wertingen und Laugna unterwegs. Aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn fuhr der Mann laut Polizei beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr gegen eine Schutzplanke. Der Gesamtschaden wir mit 6000 Euro angegeben. (AZ)

