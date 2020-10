19:36 Uhr

Buja macht den Unterschied

Zwei Tore für Gast Meitingen erzielte und bejubelte Denis Buja (Mitte) beim 3:1-Derbysieg auf dem Judenberg. Am Boden Wertingens geschlagener Keeper Sandro Scherl, rechts sein Mitspieler Marcel Gebauer.

Bezirksliga Nord: Meitingens Torjäger schießt zwei wichtige Treffer beim Derby-Auswärtssieg auf dem Wertinger Judenberg.

Von Michael Thiel

Ein spannendes und enges Bezirksliga-Derby zwischen Gastgeber Wertingen und dem TSV Meitingen wurde auf dem Wertinger Judenberg erwartet. Bereits eine knappe halbe Stunde vor Beginn war die maximal erlaubte Zuschaueranzahl von 200 Fußball-Fans erreicht. Am Ende stand ein klarer und verdienter 3:1-Sieg der Gäste.

Zum einen lag dies daran, dass Meitingens Torjäger Denis Buja erneut seinen Torinstinkt unter Beweis stellte und zum anderen auch an einer weniger guten Wertinger Leistung. Im Offensivspiel der Zusamstädter kamen die Pässe zu selten an, die Gäste zeigten sich präsenter in den Zweikämpfen.

Führung mit dem ersten Torschuss

Die erste Torchance hatte die Heimmannschaft nach einer Viertelstunde. Christoph Prestel brachte einen Freistoß von der Seite mit ordentlich Zug aufs lange Eck, doch Meitingens Schlussmann Luca Peuser konnte den Ball zur Seite abwehren. Zwei Minuten später gingen die Meitinger mit ihrem ersten richtigen Torschuss in Führung. Nemanja Ranitovic zog von der linken Seite nach innen und schoss aus 20 Metern. Wertingens Torwart Sandro Scherl war zwar noch am Ball, doch das Spielgerät zappelte dennoch im Netz. Nach diesem Gegentor wirkte die Heimmannschaft etwas verunsichert und der TSV Meitingen nahm das Heft immer mehr in die Hand, ohne allerdings zu großen Torchancen zu gelangen.

In der 40. Minute präsentierte Buja wieder seine Kopfballstärke. Nach einer Flanke von Alexander Heider kam der Goalgetter in der Mitte zu frei zum Kopfball und der Ball landete mithilfe des Innenpfostens im Gehäuse. Nur wenige Minuten später gelang der Heimmannschaft der Anschlusstreffer. Wertingen führte einen Freistoß schnell aus. Der Ex-Meitinger Florian Prießnitz steckte den Ball auf Lukas Schwarzfischer durch – 1:2, es wurde wieder spannender. Wenige Sekunden vor der Pause gelang den Rot-Weißen sogar beinahe der Ausgleichstreffer. Florian Prießnitz zog aus 20 Metern direkt ab, doch der Ball klatschte an den Pfosten.

Wertinger Fans hoffen vergeblich

Die Wertinger Anhänger erhofften sich im zweiten Durchgang, dass ihre Mannschaft das Spiel noch dreht. Es kam allerdings anders. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn hatte erneut der starke Buja zwei Torchancen, doch einmal ging der Ball am langen Eck vorbei und beim zweiten Versuch konnte Scherl den Ball festhalten.

In der 59. Minute war es dann soweit: Die Kugel rutschte etwas glücklich durch zu Buja, der den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte. Die gewohnte Wertinger Offensivpower biss sich im restlichen Verlauf an einer Meitinger Defensive die Zähne aus. So endete dieses Derby mit einer Heimniederlage.

