Es geht in Runde zwei

Vor den Gauliga-Wettkämpfen am Wochenende in der Brenzhalle haben sich einige Riegen bereits abgesetzt. Zwei Gundelfinger Brüderpaare sammeln Bayern-Medaillen

Von Ingrid Kling

Die frisch renovierte Gundelfinger Brenzhalle ist am Wochenende Schauplatz für den zweiten Durchgang der Turn-Gauliga. Am Freitag kämpfen insgesamt 13 Mannschaften in den Altersklassen Schüler C, männliche Jugend und Turner um gute Wertungen. Am Samstag geht das weibliche Geschlecht an die Geräte.

Spannung ist bei den Schülern zu erwarten, da das Führungsduo Buttenwiesen I und Monheim nur zwei Punkte trennt. Die Gundelfinger Buben wollen ihren Heimvorteil nutzen, um näher an die Dillinger Riege heranzurücken. Im Jugendwettkampf müssen die Wittislinger rund fünf Punkte aufholen, um noch Chancen auf den zweiten Platz hinter Wertingen zu haben.

Auch bei den Turnern liegt der TSV Wertingen weit voraus. Interessant wird der Kampf um Platz drei, in den die KTV Ries, Wertingen II und auch die Dillinger Turner involviert sind.

Am Samstag gehen ab 8.15 Uhr die Mädchen und jungen Damen an die Geräte. Die Schülerinnen aus Buttenwiesen rangieren bereits mit knapp zehn Punkten vor Dillingen in Front. Auf Rang drei liegend wollen die Wittislingerinnen versuchen, diese Position gegen die Verfolger aus Wertingen, Harburg, Monheim, Buttenwiesen und Gundelfingen zu verteidigen. Zwischen diesen Mannschaften sind die Abstände sehr gering, sodass die Tagesform entscheiden wird, wer die Nase vorne hat.

Bei der weiblichen Jugend kommt es zum Zweikampf um die Spitzenposition zwischen Harburg und Wertingen. Gundelfingen und die jungen Damen der KTV Ries streiten sich um den dritten Podestplatz. Auch im weiteren Klassement sind durch die geringen Abstände noch einige Verschiebungen möglich.

Ähnliche Spannung verspricht der zweite Durchgang der Turnerinnen. Hier liegt Harburg I knapp vor Höchstädt, aber beide Riegen liegen deutlich vor der weiteren Konkurrenz. Um Rang drei kämpfen Harburg II, Wittislingen und Dillingen.

Zeitplan Freitag: Schüler C, männliche Jugend und Turner: Einturnen 18 Uhr, Wettkampf 18.30 Uhr; Samstag: Schülerinnen C: Gruppe 1: Wittislingen, Wertingen, Dillingen I, Buttenwiesen I und II, Harburg; Wettkampf 8.15 Uhr; Gruppe 2: Gundelfingen, Höchstädt, Dillingen II, Monheim I und II, Nordheim, Deiningen, Lauingen, Wettkampf 10.30 Uhr; Weibliche Jugend: Gruppe 1: Harburg, Wertingen, Gundelfingen, Ries I, Buttenwiesen I, TG Monheim-Nordheim, Wettkampf 12.45 Uhr; Gruppe 2: Buttenwiesen II und III, Ries II und III, Höchstädt, Dillingen, Lauingen, Bäumenheim; Wettkampf 15 Uhr; Turnerinnen: Wettkampf 17.30 Uhr

Die Leistungsturner mussten im Rahmen des Bayerischen Turnfests in Schweinfurt an die Geräte. Räumlich getrennt vom Breitensport wurde die Jahrgangsmeisterschaft ausgetragen. In den Altersklassen 12/16 war ein Zwölfkampf (Pflicht und Kür) plus Gerätefinale, in den älteren Jahrgängen nur ein Kür-Wettkampf plus Gerätefinale zu absolvieren. Die Gundelfinger Brüder Jakob und Justus Scharff sowie Johannes und Adrian Seifried stellten sich der bayerischen Konkurrenz. Trotz eines eher durchwachsenen Pflicht-/Kür-Durchgangs qualifizierten sich die Scharff-Brüder für alle Gerätefinals. Adrian Seifried durfte an Seitpferd und Barren, Johannes Seifried turnte im Sprungfinale.

Am Ende standen zehn Medaillen für die Scharff-Brüder und drei für die Seifried-Brüder auf der Habenseite. Erfreulich war der Meistertitel an den Ringen für Justus Scharff und der Vizemeister am Sprung für Jakob Scharff. (scha)

