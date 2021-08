Fußball

Den Gast von der Zusam in Verlegenheit gebracht

Plus Fußball-Kreisklasse Nord II: Höchstädt fertigt den FC PUZ ab und führt die Tabelle an. Ein Gewitter stoppt Unterringingen auf dem Weg zum Heimerfolg.

Wertingen II – Ehingen-O. 4:1

Zwei Saisonspiele, zwei Heimsiege – so lautet die Startbilanz der Wertinger „Reserve“ in der Fußball-Kreisklasse Nord II. Die zweite Mannschaft des TSV Wertingen holt auch im zweiten Spiel drei Punkte gegen die Gäste vom SV Ehingen-Ortlfingen. Die Gastgeber gingen durch Samir Hassan in Führung (20.). Nur drei Minuten später gab es Elfmeter für den TSV, als Spielertrainer Fabian Knötzinger gefoult worden war. Bastian Völk trat an und verwandelte sicher. Vor der Pause kam Ehingen zu zwei guten Chancen, aber Florian Gebauer parierte jeweils stark. Kurz nach Wiederbeginn schöpften die Gäste kurz Hoffnung, weil Tobias Meitinger zum 2:1-Anschluss traf. Bastian Völk stellte aber mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (65.). Als Ehingens Keeper den Ball abwehrte, staubte Völk ab. In der Nachspielzeit gelang Nicolas Korselt noch das 4:1. (THMI)

