Fußball

12:40 Uhr

Die Opferrolle ist kein Ding der SSV Höchstädt

Plus Untere Fußball-Ligen: Nach dem unglücklichen Abstieg via Quotienten-Regelung gibt es in Höchstädt kein langes Lamentieren. Das verstärkte SSV-Team hat den Wiederaufstieg im Kreuz.

Von Günther Dirr

Die Quotientenregelung der abgebrochenen Fußball-Saison 2019/21 meinte es mit der SSV Höchstädt alles andere als gut. „Wir hatten ein Spiel weniger, das wir gar nicht selber abgesagt hatten. Und sahen uns dadurch im Nachteil“, äußert sich in leicht grimmigem Ton Sportlicher Leiter Johannes Ebermayer. Die Höchstädter wollten dies nicht kommentarlos hinnehmen und hatten Beschwerde beim Verband eingelegt – die abgelehnt wurde. Der Abstieg als Tabellenzwölfter in die Kreisklasse Nord II war ebenso besiegelt wie zunächst niederschmetternd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen