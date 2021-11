Fußball

Die SSV Glött lässt keine Zweifel zu

Plus Fußball-Kreisliga West: Gegen den Tabellenletzten Ellzee klappt es für Glött auch wieder mit dem Torschießen. Derby bei TG Lauingen endet remis, der FCL unterliegt in Balzhausen.

Glött – Ellzee 4:0

Die Glötter Hausherren ließen zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel am Erfolg über das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga West aus Ellzee aufkommen. Am Ende siegten die Lilien nach überzeugender Leistung hochverdient mit 4:0. Nach zuletzt zwei torlosen Auftritten klappte es nun auch wieder mit dem Toreschießen. Die Rickauer-Elf forcierte gegen die tiefgestaffelten Gäste von Beginn an das Tempo. Letztlich dauerte es aber bis zur 25. Minute, ehe der „Dosenöffner“ griff: Nach einer scharfen Hereingabe von Mehmet Taner war Tobias Mielke im Zentrum zur Stelle und schloss gekonnt zur SSV-Führung ab. Die Aschbergler spielten auch im Anschluss weiter munter nach vorne, bis zum Wechsel wollte aber kein weiterer Treffer mehr folgen. Umso wichtiger für Glött war der Blitzstart im zweiten Abschnitt. Mit dem Treffer von Dominik Wohnlich nach nur wenigen Sekunden war Ellzee so gut wie geschlagen. Bis auf einen Freistoß von Martin Ruf (53.) musste Heimkeeper Dominik Trenker kaum etwas entschärfen. Ganz anders auf der Gegenseite, dort ließen die Blau-Weißen Ball und Gegner laufen. Das 3:0 durch Jonas Stutzmüller (61.) wurde über Wohnlich sehenswert herausgespielt. Den 4:0-Schlusspunkt setzte erneut Dominik Wohnlich nach Zuspiel des zuvor eingewechselten Christian Schneider. Der SSV-Flügelstürmer war im zweiten Abschnitt von der SpVgg kaum mehr zu halten und belohnte sich mit diesem Doppelpack. Der SSV-Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können. (RÖB)

