Teams im Landkreis Dillingen haben die halbe Saison geschafft

Plus Fußball-Nachlese: Trotz Corona lief der Spielbetrieb in der Hinrunde meist reibungslos. Bayernligist Gundelfingen hat schon ein Rückrunden-Match hinter sich – wieder ohne Torerfolg.

Die Hoffnung war groß, die Skepsis nicht minder: Nach der Corona-Saison 2019/21 starteten die lokalen Fußball-Teams im August in die neue Spielzeit. Ob die Pandemie wohl wieder den Sportbetrieb beeinträchtigen oder gar verhindern würde? Das Zwischenfazit nach der am Wochenende abgeschlossenen Hinrunde: Die „Herbstmeister“ stehen fest, abgesehen von wenigen coronabedingten Spielausfällen konnte der Ligabetrieb durchgezogen werden. Im November stehen nun noch einige Spieltage aus – dann ist erst einmal Winterpause bis zum Frühjahr.