Wertingen beim „Lieblingsgegner“ Aindling

Plus Fußball-Bezirksliga: Das Mittwoch-Spiel stellt den TSV Wertingen nicht vor eine unlösbare Aufgabe. Auch wenn das Heimrecht nicht „zurückgedreht“ wird, wollen die Zusamstädter aufdrehen.

Bei diesem Mittwochabend-Spiel (19 Uhr) zwischen dem TSV Wertingen und Gastgeber TSV Aindling wurde vor einigen Tagen das Heimrecht getauscht. Zum Zeitpunkt des Tausches hatte noch die 3G-Regel für Spieler, Funktionäre und Zuschauer gegolten. Diese wurde allerdings am Montag im Freistaat Bayern gekippt. Die Partie wird aber nicht „zurückgedreht“, sondern dennoch in Aindling stattfinden.