vor 18 Min.

Hallo, Kreisliga, wir sind wieder da!

Fußball-Relegation: Der SV Holzheim schlägt Dillingen 2:0. Donaualtheim vergibt auch seine zweite Chance. Altenmünsters Patrick Pecher lässt den SCU-Aufstiegstraum platzen.

Der SV Holzheim hat vor großer Kulisse den Kreisliga-Aufstieg geschafft: 1150 Zuschauer in Gundelfingen sahen seinen 2:0-Sieg gegen Dillingen. Ein glücklicher SVH-Trainer Oliver Remmert kommentiert: „Vor dem Spiel haben ich eigentlich nicht dran geglaubt, weil wir personell geschwächt waren. Unser großes Plus: Wir standen defensiv wieder sehr stabil!“ Enttäuschung herrschte dagegen nach ihren verlorenen Fußball-Relegationsspielen nicht nur bei der unterlegenen SSV, sondern auch in Donaualtheim, das den Kreisklassen-Aufstieg verpasst hat, und beim SC Unterliezheim, der B-Klassist bleibt.

Dillingen wird Favoritenstellung nicht gerecht

Holzheim – Dillingen 2:0. Das Gundelfingen Schwabenstadion war erstmals seit 1996 wieder Schauplatz für ein Relegationsspiel auf neutralem Platz. Nach einer schnellen Auswechslung – SVHler Maximilian Philipp hatte sich an der Schulter verletzt – ergaben sich ab der 20. Minute die ersten Großchancen für SVH-Co-Trainer Pascal Petermann und Daniel Scheider sowie auf der Gegenseite durch die Dillinger Lars Jaud und Adonis Isufi. Noch vor dem Wechsel ereilte Holzheim wieder das Verletzungspech: Peter Haringer musste mit Oberschenkelproblemen zunächst raus. Direkt vor der Pause war dennoch fast das 1:0 fällig, als SSV-Keeper Körber eine Allmis-Freistoßflanke unterlief und sich das Leder ums Haar ins eigene Tor geboxt hätte. Dillingen wurde bis dahin seiner Favoritenstellung nur eingeschränkt gerecht.

In Hälfte zwei kehrte Haringer zurück. Und sein SVH legte mit der Großchance von Radu Somodi los (49.). Haringer selbst wurde wenig später von Somodi per Flanke bedient, zielte aber aus fünf Metern über das leere Tor. In der 70. Minute zog Dillingens Tamas Belogh die Notbremse gegen Haringer und sah „Rot“. Dann jubelte Holzheim dreimal: erst über das 1:0 im Nachschuss durch Philipp Heckmeier (79.), dann das 2:0 in der Nachspielzeit durch Petermann – und schließlich ausgelassen über den Wiederaufstieg in die Kreisliga. (wab)

SV Holzheim: Hofmeister; Philipp (7. Peter), J. Scheider, Brenner, D. Scheider, Allmis, Heckmeier (82. Thaqi), Buchholz, Haringer (38. Thaqi/46. Haringer/89. Feistle), Petermann (90.+4 Heckmeier), Somodi; SSV Dillingen: Körber; Goldau, Balogh, Jaud, Nuraj (73. Riedinger), Akaydin, Kasumi (80. Padda), Völker (87. Mayer), Kratz, Isufi, Padda; Tore: 1:0 Philipp Heckmeier (79.), 2:0 Pacal Petermann (90.+4); Rot: Tamas Belogh (70./SSV); SR: Tobias Heuberger (Möttingen); Zuschauer: 1150 in Gundelfingen

Donaualtheim macht die Tore nicht

Buchdorf – Donaualtheim 2:0. Beide Teams lieferten sich in der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe, das sich überwiegend im Mittelfeld abspielte. Nach einer knappen halben Stunde bestand SVD-Keeper Moritz Kosteletzky seine bis dahin größere Bewährungsprobe. Donaualtheim hatte ein leichtes Chancenplus, letztlich ging es aber torlos in die Pause. Nach dem Wechsel verzeichnete der SVD erste Chancen, in Führung zog aber Buchdorf durch einen Freistoß von Nico Kastner (67.). Minuten später visierte Kastner nur den Pfosten an. Das 2:0 und damit die Entscheidung pro Buchdorf besorgte Patrick Mödinger (77.). Der SVD verpasste damit den Kreisklassen-Aufstieg. (dz)

FSV Buchdorf: Schwertberger; Dumberger, Mecklinger, Czesch, Süß, Pas. Mödinger (46. Pat. Mödinger), Holzmann (84. Kowalzik), Kaiser, M. Schmid, Kastner, Eidner; SV Donaualtheim: Kosteletzky; Galgenmüller, Brückner, Greck, Rehm (55. Hörl), Kratzer, Höck (46. Späth), Reiter, Thorwarth, Mayer, Buttler; Marquardt; Tore: 1:0 Nikolai Kastner (67.); SR: Moritz Osteried (Augsburg); Zuschauer: 600 in Riedlingen

Unterliezheim wird nicht belohnt

SCU – Altenmünster II 3:6 n. V. Unterliezheim hat alles gegeben, um in die A-Klasse aufzusteigen. Nach 120 Minuten und zwischenzeitlicher 3:2-Führung für die Mannschaft von Trainer Richard Deffner durch Matthias Rauh (66.) hat es trotzdem nicht gereicht. Einer der Hauptverantwortlichen dafür auf Altenmünsterer Seite war der eingewechselte Patrick Pecher, der nicht nur die 2:1-Führung (55.) für sein Team erzielte, sondern es mit dem 3:3-Ausgleich (78.) auch in die Verlängerung rettete. Und dort traf dann nur noch der „verstärkte“ SCA II zum 6:3-Erfolg. Fazit: Unterliezheim muss trotz starker Vorstellung zumindest ein weiteres Jahr in der B-Klasse antreten, Altenmünster II spielt am Mittwoch, 29. Mai (18.15 Uhr) in Bissingen das entscheidende Match um den Aufstieg gegen den SV Mauren. (gül)

SC Unterliezheim: Knötzinger; Dannemann, J. Hurler, Kunert, Brückner (15. Chr. Hurler), Schüle, Nübel, Rauh, Schweyer (106. Veh), Reiser (84. Schlecht), Gerstmeier; SC Altenmünster II: Ruth; Wüst, Fendt, J. Henkel, Boric, Kalkbrenner, M. Henkel (81. Schuhmann), Seiter (84. Kraus), Urban, Plail (46. Pecher), Haselmeier; Tore: 0:1 Simon Seiter (14.), 1:1 Lukas Reiser (41.), 1:2 Patrick Pecher (55.), 2:2 Marco Schüle (59.), 3:2 Matthias Rauh (66.), 3:3 Patrik Pecher (78.), 3:4 Jonathan Schuhmann (108.), 3:5 Goran Boric (112.), 3:6 Tobias Fendt (120./FE); Gelb-Rot: Johannes Hurler (114./SCU); SR: Marco Röthlein (RSV Buch); Zuschauer: 480 in Unterthürheim

