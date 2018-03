vor 34 Min.

Mutter, Töchter und Enkel Lokalsport

Drei Generationen bei Höchstädts TT-Damen

Wenn die Tischtennis-Damen I der SSV Höchstädt in der 3. Bezirksliga Nord komplett antreten können, dann sind sie unschlagbar – so wie beim 8:4-Sieg gegen Biberbach. Vier Punkte kamen schon von der ehemaligen Bayernliga-Spielerin Daniela Linder. Rita Maneth, Stefanie Schickinger und Martina Maneth liefern die weiteren Zähler. Doch im Team kommen weitere junge Spielerinnen zum Einsatz, die so Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln können. So tritt mithin Rita Maneth mit ihren Töchtern Daniela und Martina sowie Enkelkind Julia zum Punktspiel an. Franziska Ostertag und Sabine Regele ergänzen den aktuellen Tabellenzweiten. Die Damen II remisierten gegen Langweid IV (5:5; SSV-Punkte Julia Maneth 2, Ostertag 2, Letzgus 1) und gewannen daheim gegen Mertingen II mit 7:3 (Franziska Ostertag 2, Lisa Harlacher, Sabine Regele 2, Nicole Letzgus). Die Herren I schlugen als souveräner Tabellenführer den TSV Bäumenheim 9:0 sowie die drittplatzierten Holzheimer 9:5. Hier wurde ein 3:5-Rückstand noch gedreht. Die Ersatzspieler Gerhard Jüllich, Jürgen Karg und Manfred Maneth überzeugten. Beim 8:8 der Herren II gegen Gundelfingen II stachen Johannes Schlecht und Gerhard Jüllich heraus. Platz eins ist im Spiel gegen Dillingen IV noch drin. (ansa)

Themen Folgen