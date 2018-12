21.12.2018

Nach neuen und alten Regeln Lokalsport

Hallenfußball: Kicker freuen sich auf „Budenzauber“ – von Reichhardt-Masters bis UR-Cup. Warum Landkreismeister SSV Dillingen nicht beim Gundelfinger Seeßle-Cup aufläuft.

Zur Weihnachtszeit und in der ersten Januar-Hälfte des neuen Jahres zieht es die Kicker in die warmen Hallen: Die offiziellen Wettbewerbe um den schwäbischen oder Landkreis-Titel stehen dann auf dem Programm. Ebenso wie etliche „private“ Turniere nach Futsal- oder Hallenfußball-Regeln, vom Seeßle-Cup über die Reichhardt-Masters bis zum UR-Cup. Los geht es diesen Samstag mit der ersten Landkreis-Vorrunde der Landkreismeisterschaft (ausführliche Vorschau folgt am Samstag) in der Gundelfinger Kreissporthalle.

Am Sonntag, 23. Dezember, startet der amtierende Hallenfußball-Landkreismeister SSV Dillingen in seine Parkettsaison. Ab 12 Uhr sind die Donaustädter beim TGB-Cup in der Günzburger Rebayhalle am Ball, wobei dort vorwiegend Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen sollen. Im Plan der „Ersten“, die auch in diesem Winter die Erfolge der Vorjahre fortsetzen und entsprechend engagiert zu Werke gehen möchte, war eigentlich auch fest die zeitgleiche Teilnahme am Großen Seeßle-Cup des FC Gundelfingen eingeplant. Doch der zunächst erfolgten telefonischen Einladung für dieses Turnier folgte laut SSV-Chef Christoph Nowak eine wenig elegante Absage durch die „kommentarlose E-Mail-Zustellung des Turnierplans für den sportlich weniger attraktiven Kleinen Seeßle-Cup“. Auf eine Teilnahme daran verspürte Nowak dann wenig Lust und sagte ab. So steht für die SSV Dillingen mit dem Auftritt beim Höchstädter Reichhardt-Masters am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, das erste Highlight an. Dort wird wie in Günzburg klassischer Hallenfußball gespielt.

Danach erfolgt für die Indoorspezialisten um das Spielertrainerduo Felix-Adrian Körber und Dominik Riedinger, Kapitän Philip Goldau, Furkan Akaydin und Lars Jaud die Umstellung auf die offizielle FIFA-Variante Futsal: Zunächst am 30. Dezember in Nördlingen beim Vorrundenturnier zur schwäbischen Hallenmeisterschaft, wo die Kreisstädter in Vorrundengruppe I gegen den gastgebenden Bayernligisten TSV und den letztjährigen Landkreis-Vize SV Roggden auflaufen. Auf schwäbischer Vorrunden-Ebene sind zudem der FC Gundelfingen und die SSV Glött am Samstag, 29. Dezember, in Günzburg unterwegs.

Turnierausrichter ist die SSV am Dreikönigstag, wenn in der Sebastian-Kneipp-Halle das letzte Vorrundenturnier zur Landkreismeisterschaft 2019 ausgetragen wird. Zwei weitere Privatturniere stehen für Dillingen anschließend noch auf dem Programm: Am 19. Januar beim Benefiz-Futsalturnier der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten in Burgau sowie am 26. Januar beim „Kick-&-Dance“-Hallenturnier des SV Lohhof auf Kunstrasen und mit Rundumbande im schmucken Ballhausforum Unterschleißheim.

Zum 24. Mal in Höchstädt

„Budenzauber“ versprich das bereits erwähnte Reichhardt-Master samt Nordschwaben-Cup in der Höchstädter Nordschwabenhalle: Beide Turniere werden wieder mit Rund-um-Bande nach den alten Hallenregeln durchgeführt. Am 2. Weihnachtsfeiertag steigt das Reichhardt-Masters der SSV Höchstädt zum bereits 24. Mal und kann auch in diesem Jahr wieder mit einem durchaus hochkarätigen Starterfeld aufwarten. Ab 15 Uhr trifft Titelverteidiger FC Gundelfingen (Landesliga) in der Gruppe A auf Kreisliga-Tabellenführer FC Günzburg, Landkreis-Meister SSV Dillingen (Kreisklasse) sowie Türk KSV Giengen (WFV-Kreisliga A), den Ex-Verein der beiden SSVler Ibrahim Pirincci und Harun Tosun. In der Gruppe B geht Landesligist FV Sontheim/Brenz um den ehemaligen SSVler Marcus Mattick als Favorit in die Gruppenphase gegen Gastgeber Höchstädt, Bezirksligist SSV Glött sowie das starke Hallenteam von TG Lauingen (Kreisklasse). Endspiel: 19.25 Uhr.

Am Freitag, 28. Dezember, treten ab 18.30 Uhr (Endspiel 21 Uhr) sechs Mannschaften zum 25. Nordschwabencup an. Gruppe A: Titelverteidiger Grün-Weiß Baiershofen mit dem langjährigen Höchstädter Bernd Lipp als Trainer, SSV Steinheim, TV Gundelfingen; Gruppe B: FC Weisingen, Türk GB Günzburg, SSV Höchstädt II.

Neun Teams in Wertingen

Der UR-Cup des TSV Wertingen wird wie das Reichhardt-Masters am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ausgespielt. Das Turnier in der Wertinger Stadthalle ist mit jeweils drei Mannschaften in drei Gruppen besetzt, das Finale ist für 19.30 Uhr angesetzt. (gül/ssv/joeb)

