Ab Minute 68 brechen in Glött alle Dämme

Fußball-Bezirksliga Nord: Erst Mitte der zweiten Hälfte wird Wertingen bei der SSV Glött seiner Favoritenrolle gerecht, schießt dann aber noch einen 6:0-Kantersieg heraus.

Eine am Ende mehr als klare Angelegenheit war das Bezirksliga-Derby zwischen der SSV Glött und dem Spitzenreiter TSV Wertingen. Auch wenn es bis zur 68. Minute gerade mal 1:0 für den haushohen Favoriten stand und sich die SSV noch immer Chancen ausrechnen konnte, vielleicht doch eine Sensation zu schaffen. Mit dem Eigentor zum 0:2 brachen jedoch bei den Lilien-Fußballern alle Dämme, was der Landesliga-Anwärter zu bestrafen wusste – Endstand 0:6.

Glött hält in Hälfte eins gut dagegen

Zunächst konnten die Blau-Weißen mit „Aushelfer“ Ingo Feistle in der Abwehrreihe dank Kampfeswillen und Laufbereitschaft Paroli bieten. Wertingen nahm das Derby nie auf die leichte Schulter und ließ von Beginn an Ball und Gegner laufen. . Nach knapp 15 Minuten reagierte Ivan Rasic nach einem Schussversuch von Maximilian Fischer am zweiten Pfosten gedankenschnell und drückte die Kugel aus nächster Nähe zur Wertinger Führung über die Linie. In dieser Phase hatten die SSV-Kicker noch ihre besten Offensivaktionen. Stutzmülller, Wohnlich und Strehle konnte ihre guten Abschlussmöglichkeiten für Glött nicht nutzen. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei einem engen und umkämpften Duell mit spielerischen Vorteilen für die Zusamstädter.

Nach dem Wechsel gelang es dem Underdog dann nicht mehr, die Räume eng zu halten. Die Truppe von Daniel Schneider hingegen drehte nun immer mehr auf. Den Distanzschuss von Marcel Mayr konnte Keeper Trenker gerade noch um den Pfosten lenken (53.). Beim 0:2 bedurfte es freilich der Glötter Unterstützung, als ein Eckball von Christoph Prestel vom Glötter Ben Waidele ins eigene Gehäuse geköpft wurde (68.).

Wertingen bricht die Gegenwehr

Von da an war die Gegenwehr der Gastgeber gebrochen. Der Tabellenführer traf in der Folgezeit fast schon nach Belieben und nutzte die Auflösungserscheinungen der SSV für sich, um auf 6:0 zu erhöhen. David Spizert (73.), Marcel Mayr (75.), Christoph Müller (78.) und noch einmal Spizert (81.) trafen für den TSV.

Für Wertingen war es längst ein Schaulaufen und für die SSV eine mehr als schmerzhafte Niederlage in ihrem ohnehin schon kräftezehrenden Abstiegskampf. Die Zusamstädter marschieren derweil weiter mit großen Schritten in Richtung Landesliga.

Lesen Sie dazu auch

SSV Glött: Trenker; Feistle, Eggle (80. Schmid), Bacherle, Strehle, Wohnlich, Pejic, Stutzmüller, Schrettle (46. Waidele), Martin, Ostertag (37. Kaya) TSV Wertingen: Scherl; Heiß, Beham, Fischer (70. Gebauer), Gerold (66. Prestel), Rasic (55. Müller), Schiermoch (83. Mantwied), Kotter, Mayr (77. Rueß), Spizert, Knöpfle Tore: 0:1 Ivan Rasic (16.), 0:2 Eigentor (68.), 0:3 David Spizert (73.), 0:4 Marcel Mayr (75.), 0:5 Christoph Müller (79.), 0:6 David Spizert (82.) Schiedsrichter: Alexander Bienert (TSV Fischach) Zuschauer: 300