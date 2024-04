Dillingen ist im Derby siegreich

Fußball-Kreisliga

Holzheim

Im „Sonntagabend-Spiel“ und Lokalderby derWest, das erst mit Redaktionsschluss dieser Ausgabe beendet war, schlug die SSV Dillingen Gast3:2. Die Kreisstädter sicherten damit ihren Mittelplatz ab, der SVH ist nun punktgleich mit dem ersten Abstiegsrelegationrang. (dz)

SSV Dillingen: Wagner; Hildmann, Riedinger, Sakowrjaschin, A. Lloqanaj, Gehring, Sailer, Hander, A. Isufi, L. Isufi, Hoti; Zoch, G. Nuraj, Wohldann, Zsido, Kroschsinski, Kinder, Zienc, A. Lloqanaj, F. Isufi SV Holzheim: Heimbach; J. Scheider, Peter, Mohammadi, Feistle, T. Allmis, Petermann, Buchholz, S. Allmis, Graf, Rupp; Pannacchia, Haringer, Geißler, Dietrich Tore: 1:0 A. Isufi (27.), 1:1 S. Allmis (41.), 2:1 M. Hildmann (70.), 3:1 A. Kinder (81.), 3:2 R. Geißler (88.) Zeitstrafe: M. Hander (64./SSV) SR: Veit Sieber (DJK Lechhausen) Zuschauer: 150

Kreisliga West

FC Lauingen – Offingen 0:3

Die ersten Minuten gehörten zwar dem FCL, doch Offingen ging bei einem Konter über die rechte Seite nach einer Flanke durch den Kopfballtreffer von Ismail Bülbül in Führung (7). Lauingen zeigt sich wenig geschockt und spielte weiter nach vorne. Fabian Zengerle scheiterte am TSV-Innenpfosten, Quendrim Thaqi an TSV-Keeper Fabian Kuchenbaur. Die Gäste dagegen erhöhten per Foulelfmeter durch Simon Schinzel (40.) zum 0:2-Pausenstand. Kurz nach dem Wechsel hätte es nach einem Foul an Christoph Marek durchaus einen Elfmeter geben können. Glück hatte der FCL allerdings, als ein Heber von Kilian Danzl knapp am Gehäuse vorbeiging. Die Mohrenstädter blieben immer um den eigentlich verdienten Anschlusstreffer bemüht, doch stattdessen traf erneut nur Offingen nach einem Konter durch Spielertrainer Julian Riederle zum 0:3-Endstand. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (80. Lauft), D. Müller (72. Thaqi), Kasakowski (60. Baki), Marek, Thaqi (46. Neziri), Zengerle, Strak (60. Przyklenk), Lauft (46. Egger), Hummel, Völker (46. Gentner) Tore: 0:1 Ismail Bülbül (7.), 0:2 Simon Schinzel (40./FE), 0:3 Julian Riederle (85.) SR: Abdullah Carman Zuschauer: 150

Kreisliga Nord

Höchstädt – Nördlingen II 1:3

Gegen Luca Lechler und Luka Pesut war Höchstädt letztlich machtlos. Die beiden Gästespieler schossen Gast Nördlingen II zum Auswärtssieg. (dz)

SSV Höchstädt: Kommer; Zengerle, Stelzle, S. Wanek, A. Nuraj, Zecevic, P. Wanek, Wurm, Weißbecker, Korittke, Wimmer; Huber, Gritzuhn, Wagner, Junginger, Kölle Tore: 0:1 Luca Lechler (22.), 1:1 Benedikt Wurm (36.), 1:2 Luka Pesut (87.), 1:3 Luka Pesut (90.) SR: Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-E.) Zuschauer: 100