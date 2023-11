Ein guter Tag für die "Dillinger" Gastgeber

Kreisliga West

Fußball-Kreisliga

Unter stürmischen Bedingungen begegneten sich der SVund Mindelzell am Sonntagnachmittag. Die Partie derWest begann engagiert, die Gäste zeigten gleich starken körperlichen Einsatz. Die Aschbergler ließen sich aber nicht unterkriegen und hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und Chancen. Für Heimkeepergab es nur eine nennenswerte Aktion, die er solide klären konnte.zeigte auch in der zweiten Hälfte, dass es spielerisch überlegen war – und ging dank des Tores von(66.) auch als Sieger vom Platz. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, D. Scheider, Pennacchia (82. Haringer), T. Allmis, Miller (76. Granzer), Petermann, Buchholz, S. Allmis (62. Czernoch), Rupp Tor: 1:0 Fabian Miller (66.) SR: Martin Faußner (SV Niederhofen-Eh.) Zuschauer: 80

FC Lauingen – Balzhausen 2:1

Im ersten Durchgang war die Partie chancenarm. Beide Abwehrreihen zeigten sich weitestgehend im Bilde. Praktisch mit dem Pausenpfiff spielte Daniel Müller einen langen Ball auf Stefan Pertler, der im Gästestrafraum gefoult wurde. Den Strafstoß verwandelte Lukas Lauft überlegt zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang agierte Balzhausen offensiver und wurde in der 60. Minute mit dem Ausgleich belohnt: Johannes Keisinger traf per Distanzschuss. Über eine Kombination zwischen Felix Egger und Daniel Schaaf kam der Ball zu Elias Griener, der direkt und unhaltbar zur 2:1-Führung abzog (82.). In der 88. Minute verpasste Griener um Haaresbreite das 3:1. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Müller, Neziri, Marek (80. Egger), Zengerle (80. Cvjetkovic), Gentner (46. Przyklenk), Lauft (74. Schaaf), Hummel (46. Griener), Völker, Pertler, Baki Tore: 1:0 Lukas Lauft (FE/45.+4), 1:1 Johannes Keisinger (60.), 2:1 Elias Griener (82.) SR: Cornel Nicolae Zuschauer: 100

Dillingen – Altenmünster 2:1

Im Kellerduell sicherte sich Aufsteiger SSV Dillingen drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Den dritten Saisonsieg stellte Berat Kasumi zehn Minuten vor Spielende sicher. Lavdim Isufi hatte die Gastgeber vor der Pause in Führung gebracht (37.), Dominik Bauer nach einer Stunde den Ausgleich markiert. Der SC Altenmünster ist zur Saisonhalbzeit Vorletzter, Dillingen liegt drei Punkte und zwei Plätze besser. Zudem sind die Kreisstädter eine Partie in Rückstand. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Kasumi, Riedinger, G. Nuraj (56. Gehring), Sakowrjaschin, Sailer, Hander, F. Isufi (74. Wohldann), A. Isufi, L. Isufi, Hoti (84. Zoch) SC Altenmünster: Schmid, Gruber, M. Henkel, S. Kaifer, Kalkbrenner (46. F. Schuster), Roth (87. Osterhoff), Henne, J. Schuster, Bauer, J. Henkel, Rigel Tore: 1:0 Lavdim Isufi (37.), 1:1 Dominik Bauer (60.), 2:1 Berat Kasumi (82.) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 40

Offingen – TG Lauingen 2:1

Die Gäste verkauften sich beim Tabellenvierten so teuer wie möglich. Den Offinger Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte zum 2:0 konterte wenig später Sahin Tasdelen mit dem Anschlusstreffer. Der Ausgleich wollte den personell knapp besetzten Lauingern nach dem Wechsel aber nicht mehr glücken. Türk Gücü beendet die Hinrunde damit bei 20 Punkten auf einem relativ sicheren Mittelplatz. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Askar, S. Tasdelen, Öz, Kaylan, Enes Arslan, Ellici, Nuh Arslan, Wiedenm,ann, Bisgin, Yüce; Cukur, Bal, Kaya Tore: 1:0 Jannik Karg (24.), 2:0 Julian Riederle (27.), 2:1 Sahin Tasdelen (32.) SR: Daniel Münch Zuschauer: 100

Kreisliga Nord

Höchstädt – Ebermergen 3:2

In einer teils wilden Partie behielten die Rothosen verdient die Oberhand gegen körperlich robuste Gäste. Versagte der Referee der Heimelf nach Foul an Thomas Junginger noch einen Strafstoß (12.), erzielte in der 29. Minute Mark Wimmer das 1:0 auf Vorarbeit von Junginger. Kurz vor der Pause drehte Ebermergen das Spiel durch Georg Heckels abgefälschten Distanzschuss (41.) und das Eigentor von Sebastian Kölle (45.) – 1:2. Nach „Rot“ für Heckel (48.) übernahmen die Gastgeber die Initiative und glichen nach toller Flanke von Zecevic durch Wimmer aus (72.). Sieben Minuten später senkte sich ein Heber zu Wimmers drittem Tor in den Winkel – 3:2. (JOMA)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, Wimmer, Stelzle (65. Weißbecker/79. Korittke), S. Wanek, Nuraj, Zecevic, Junginger, P. Wanek (44. Wagner), Kölle, N. Korittke (65. M. Mayerle) Tore: 1:0 Mark Wimmer (29.), 1:1 Georg Heckel (41.), 1:2 Sebastian Kölle (ET/45.), 2:2 Mark Wimmer (72.), 3:2 Mark Wimmer (79.) SR: Dennis Steinke (ESV Augsburg) Zuschauer: 100