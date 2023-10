Ein „Team der Stunde“ reist nach Glött an

Fußball-Bezirksliga Nord: Gegen Meitingen will Schlusslicht SSV Glött dennoch den dritten Saisonsieg einfahren.

An die Leistung aus dem jüngsten Heimspiel vor zwei Wochen – da gelang ein 3:2-Sieg gegen Neuburg – wollen die Glötter Fußballer an diesem Sonntag (15 Uhr) anknüpfen. Zu Gast im Lilienstadion ist der TSV Meitingen. Und das soll der dritte Saisonsieg für das aktuelle Tabellenschlusslicht her. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, zählt doch Meitingen momentan zu den Teams der Stunde in der Bezirksliga Nord.

Nach vier Auftaktniederlagen haben sich die Lechtaler in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Siegen bis auf den vierten Rang vorgearbeitet. Mit derzeit 21 Punkten ist Meitingen auf Tuchfühlung mit der Verfolgergruppe von Spitzenreiter Wertingen. Der Gast zählt nun seit dem Wiederaufstieg 2008 zum festen Bezirksliga-Inventar. Abteilungsleiter und „Macher“ Torsten Vrazic schafft es Jahr für Jahr, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Bei den Lechtalern stimmt die Mischung: Junge, hungrige Akteure sowie Routiniers halten sich die Waage und sorgen im Team von Trainerduo Brückner/Buja für klare Strukturen. Zudem kann der Gast auf einen relativ großen Kader zurückgreifen.

Keine gute Bilanz gegen Glött

Die Bilanz gegen die Glötter sieht jedoch für Meitingen alles andere als gut aus. Gegen die SSV tat man meist sehr schwer und verlor auch öfter. Um diese Bilanz auszubauen, muss sich die gastgebende Rickauer-Elf allerdings gegenüber dem Auftritt in Gersthofen in vielen Belangen steigern. Insbesondere in Sachen besteht Steigerungsbedarf. Zudem muss die Abwehrreihe gestärkt werden. Da könnte Raphael Martin eine wichtige Rolle spielen. Der „aggressiv Leader“ feierte nach einer Verletzungspause vor Wochenfrist in der zweiten Mannschaft sein Comeback und gab danach grünes Licht. Er könnte im Defensivverbund der Lilien für mehr Stabilität sorgen. Gegen die starke Meitinger Angriffsreihe gibt es für die SSV-Abwehr sicherlich jede Menge zu tun.

Ob Co-Trainer Peter Eggle an diesem Wochenende aktive mit eingreifen kann, ist noch völlig offen. Der verletzte Abwehrchef wird seit Wochen in der Viererkette schmerzlich vermisst. Ein ähnliches Schicksal ereilt Franz Bacherle, der gegen Meitingen aufgrund der Risswunde am Knie zum Zuschauen verdammt ist.

Glött muss den Anschluss herstellen

So der so: Gegen Meitingen wollen und müssen die Glötter wieder punkten, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht vorzeitig zu verlieren. Dafür sollen die Flügelspieler wieder deutlich besser ins Offensivspiel eingebunden werden. Mit Wohnlich, Stutzmüller, Gomes oder Galgenmüller hat man dort gute Kicker, die aber zuletzt kaum zu Torchancen kamen.