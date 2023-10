SSV Glött In der Schlussphase alles verspielt

Fußball-Bezirksliga Nord: Glött führt bis zur 83. Minute gegen Meitingen – Endstand 1:2.

Fußball kann so richtig grausam sein. Diese Erfahrung machte in der Bezirksliga Nord die SSV am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Meitingen. Nach einer starken und aufopferungsvollen Leistung gegen den Tabellenvierten kippte die Partie in den Schlussminuten zu Gunsten der Gäste – aus einer 1:0-Führung wurde ein 1:2.

Der Tabellenletzte machte ein klasse Spiel, warf von Beginn an alles in die Waagschale und stellte die Gäste vor große Probleme. Die erste Großchance gehört der SSV, doch Philipp Strehle brachte die flache Hereingabe von Wohnlich aus nächster Nähe nicht an Keeper Niklas Schmitt vorbei (19.). Nach knapp einer halben Stunde meldete sich dann auch Meitingen zu Wort. Nach einem Konter scheiterte Michael Meir an Lilien-Keeper Dominik Trenker.

Glötter 1:0-Pausenschlag nach der Pause

Nach der Pause startete Glött mit einem Paukenschlag: Eine gelungene Kombination über Wohnlich und Galgenmüller schloss Jonas Stutzmüller vor Keeper Niklas Schmitt eiskalt zum umjubelten 1:0 ab (47.). Ein Treffer, der auf beiden Seiten Wirkung zeigte: Glött war nun das bessere Team, Meitingen hatte in dieser Phase mit Problemen zu kämpfen. Die Hausherren verpassten es, Treffer zwei nachzulegen. Dominik Wohnlich visierte nur die Querlatte an, den Nachschuss vergab Jonas Stutzmüller (60.). Die Lilien agierten deutlich zielstrebiger und hatten immer wieder Pech im Abschluss.

Glött ereilt das Schicksal

Dann schlug das Schicksal zu: Aus dem Nichts heraus kam Meitingen in der 83. Minute zum Ausgleich. Dafür brauchte es aber schon eine 20-Meter-Bogenlampe von Emmanouli Chouiloulidis über Keeper Trenker hinweg. Von diesem Schock erholten sich die Blau-Weißen nicht mehr. Und es wurde für sie noch schlimmer: In der 90. Minute drehte Meitingen die Partie durch Michael Meir, der eine flache Hereingabe von Mateo über die Linie drückte – der bittere Schlusspunkt für tapfer kämpfende Glötter. Der Siegesjubel erklang aus Meitingens Kabine.

SSV Glött: Trenker; Eggle, Martin, J. Schneider, F. Bacherle, Ostertag (64. E. Schneider), Kaya, Stutzmüller, Wohnlich, Galgenmüller (67. Gomes De Souza), Strehle (80. Pejic) TSV Meitingen: Schmitt; Mahler, Heckel (56. Fichtner), Ducnjak, Winkler, Erhard (77. Bobinger), Zach, Meir (90.+3 Heichele), Hummel (77. Falch), D. Fritsch (85. E. Frisch), Chouiloulidis Tore: 1:0 Jonas Stutzmüller (47.), 1:1 Emmanouli Chouiloulidis (83.), 1:2 Michael Meir (90.) SR: Marco Blösch (SV Pforzen) Zuschauer: 120