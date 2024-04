Trenker rettet Glött den Punkt

Fußball-Bezirksliga Nord: Die SSV-Keeper wehrt gegen Gersthofen einen Strafstoß ab.

Nicht Fisch nicht Fleisch: So fühlt sich das 1:1 der SSV Glött im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Gersthofen an. Der Punkt ist mit Blick auf die Tabelle für die abstiegsbedrohten Gastgeber zu wenig, doch vom Spielverlauf her war nicht mehr drin.

Glött musste mit einer Rumpftruppe antreten. Umso wichtiger, dass der Start passte: Bereits nach acht Minuten traf die SSV zur Führung, als Dominik Wohnlich einen Stellungsfehler der Gästeabwehr nutzte. Gersthofen brauchte etwas Anlaufzeit, die Heimelf hingegen kam mit fortschreitender Spieldauer nur noch sporadisch in den gegnerischen Strafraum. Zum Ende der ersten Hälfte wurde der Gäste-Druck letztlich zu groß. Sekunden vor der Pause schlug die Kugel im Lilien-Gehäuse ein. Florian Gai traf nach einer Freistoßflanke aus elf Metern.

Am Schluss versucht Glött nochmals alles

Im zweiten Abschnitt blieben klare Abschlüsse zunächst auf beiden Seiten aus. Gersthofen agierte optisch leicht überlegen, ohne jedoch entscheidend Chancen zu kreieren. Die Eggle-Truppe wehrte sich tapfer, blieb aber offensiv ohne große Durchschlagskraft. Hektisch wurde es nochmals zu Beginn der Schlussviertelstunde. Ein Sololauf von TSV-Flügelspieler Manuel Rosner konnte von Andreas Schrettle nur noch regelwidrig im Strafraum gestoppt werden. Den Elfmeter parierte Dominik Trenker gegen Aivin Emini (76.). Zwei Minuten später gerieten Schrettle und TSV-Akteur Bühler aneinander. Beide sahen „Gelb-Rot“. In der zerfahrenen Schlussphase warfen die Hausherren nochmals alles nach vorne, ohne jedoch entscheidend zum Abschluss zu kommen. Auch der Platzverweis von TSV-Keeper Michael Potner (unsportliches Verhalten) half Glötter nicht mehr.

SSV Glött: Trenker; Eggle, Martin, F. Bacherle, Schrettle, Kopp, Ostertag (84. B. Waidele), Pejic, Wohnlich, Galgenmüller (67. B. Krist), Strehle Tore: 1:0 Dominik Wohnlich (8.), 1:1 Florian Gai (45.) Gelb-Rot: Fabian Bühler (78./Gersthofen), Andreas Schrettle (78./Glött); Michael Potnar (90./Gersthofen) SR: Lukas Fischer (SV Freihalden) Zuschauer: 120

