TSV Bissingen: Mit Willenskraft zum Titelgewinn

Fußball-AK-West III: Bissingen erkämpft sich das nötige 3:2 gegen Mertingen II.

Bissingen – Mertingen II 3:2

Der TSV Bissingen feierte einen Sieg des Willens – und steigt als Meister der Fußball-A-Klasse West III in die Kreisklasse auf. Die Hausherren konnten sich anfangs noch nicht entscheidend in Szene setzen. Besser machten es die Gäste mit dem 0:1 nach einer verwandelten Freistoßflanke durch Daniel Dür (23). Es dauerte bis zu 43. Minute, ehe Bissingen per Foulelfmeter durch Felix Reiter das 1:1 gelang. Der Ausgleich bedeutete einen Schub für die zweite Halbzeit, in der sich Bissingen den Sieg verdiente. Sebastian Kommer (51.) und Josef Ebermayer (72.) trafen nur das Aluminium. Auch ein Foulelfmeter von Felix Reiter bedeutete nicht das mögliche 2:1 (70.). Bissingen drängte weiter und wurde belohnt: Eine schöne Vorlage von Sebastian Kommer köpfte Dominik Konle zur erlösenden Heimführung ein (75.). Für einen Doppelpack sorgte Frank Sonnenleitner mit einem satten 18-Meter-Freistoßtor – 3:1 (78.). Die Gäste steckten nicht auf und verkürzten in der Nachspielzeit noch auf 3:2. Es blieb aber beim hart erkämpften Kesseltaler Sieg samt der damit verbundene Meisterschaft. (WM)

Mödingen/Finningen – Lutzingen 5:3

Acht Treffer gab es in Finningen zu bejubeln – mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Florian Willi, Sebastian Sing (2), Julian Rehm und Roman Aufheimer machten die Heimtore. Für die SG aus Lutzingen trafen Alexander Köhnlein, Michael Beer und Lukas Röhrl. (doze)

Mörslingen – Villenbach 1:7

Die Gäste aus Villenbach zeigten ihre Stärke vor allem in Halbzeit eins und gehen als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation. Marcus Illmer, Lukas Filbrich, Christoph Wiedemann, Philip Baumann und Andreas Lutz sorgten für einen 5:0-Vorsprung. Mörslingen kam per Elfmetertor von David Pfeifer zum 1:5-Anschluss, ehe die Gäste durch Niko Dippel und Benedikt Lutz nachlegten. (pg)

Zusamaltheim – Kicklingen-F. II 1:2

Es bleibt bei acht Saisonsiegen, die der gastgebende VfL Zusamaltheim in einer für ihn durchwachsenen Runde einfahren konnte. Beim letzten Aufgalopp ging der SV Kicklingen II als Sieger vom Platz. Marion Meier und Fabian Frey trafen für die Gäste. Erst in der Nachspielzeit gelang dem VfL durch Christian Pessinger der Anschlusstreffer. (doze)

Roggden – Bäumenheim 3:2

Gast Bäumenheim wehrte sich vehement und markierte durch Bernhard Mayr (5.) die Führung. Den Ausgleich erzielte Felipe Saez Vera, doch nach einer halben Stunde stand es 1:2 (Markus Mordstein). Noch vor dem Wechsel fiel das 2:2 durch Simon Gaugler und in der 59. Minute der umjubelte 3:2-Siegtreffer (Niklas Bestle). (doze)

Unterliezheim – Brachstadt 0:2

Thomas Eisenbarth (29.) und Patrick Thurian (43.) schossen noch vor der Pause den Erfolg für Brachstadt-Oppertshofen heraus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte SCU-Coach Andreas Hurler das Leder nach einem Freistoß ans Lattenkreuz. Die Gäste tauchten noch mehrmals gefährlich im Strafraum auf, schlug aber kein Kapital mehr daraus. (HP)