TSV Wertingen: Noch einmal alles raushauen

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter Wertingen will mit Sieg in die Winterpause.

Zum letzten Mal im Jahr 2023 rollt für den TSV Wertingen am Sonntag ab 14 Uhr in Griesbeckerzell das Leder in der Fußball-Bezirksliga. Dass die Zusamstädter als Tabellenführer überwintern werden, hätte vor der Saison kaum ein Experte vermutet. Inzwischen hat die Schneider-Truppe schon starke 46 Punkte aus 18 Spielen angesammelte – drei weitere solle noch hinzukommen.

Obwohl zu dieser Jahreszeit viele Spiele aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden, ist davon auszugehen, dass am Sonntag in der Bezirksliga nochmals gespielt wird. „Nach meinem Kenntnisstand wird das Spiel sehr sicher stattfinden. Zudem hat Griesbeckerzell eine Woche später auch noch ein Nachholspiel“, berichtet Wertingens Trainer Daniel Schneider. Wegen seiner äußerst erfolgreichen letzten Monate, könnte man meinen, dass der TSV gar nicht in die Winterpause gehen möchte. „Wir sind natürlich mit der bisherigen Saison äußerst zufrieden. Das war, glaub ich, von den Wenigsten so erwartet worden. Man ist aber schon auch froh, wenn man dann mal eine Pause hat“, räumt der Übungsleiter ein.

Wertingens Trainer glaubt an schwere Aufgabe

Der kommende Gegner Griesbeckerzell wurde von vielen als starker Aufsteiger eingeschätzt, doch aktuell nimmt der SCG auf einem Abstiegsplatz ein. Schneider:“ Nach wie vor halte ich ihn für einen guten Aufsteiger. Griesbeckerzell hat daheim erst zwei Spiele verloren. Das wird bestimmt eine sehr schwere Aufgabe.“ Personell muss Schneider auf den zuletzt starken Manuel Rueß verzichten. Rueß hatte in den vergangenen beiden Spielen zwei wichtige Tore erzielt und zeigte sich zweikampfstark im Mittelfeld. Zudem hat Christoph Müller eine starke Prellung und Bastian Völk eine Verletzung an der Nase.