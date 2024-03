Wertingen hat jetzt sieben Punkte Vorsprung

Fußball-Bezirksliga Nord: Fischer trifft in der 87. Minute zum Derbysieg des TSV Wertingen gegen die Gundelfinger U 23.

Der Derbysieg des TSV Wertingen gegen die U 23 des FC Gundelfingen war harte Arbeit und eine Frage der Geduld. Verfolger Stätzling verlor in Ecknach 1:3, womit der Vorsprung des Bezirksliga-Spitzenreiters Wertingen auf sieben Punkte angewachsen ist.

Die Gäste-Fußballer aus Gundelfingen waren von Beginn an defensiv eingestellt. Die Zusamstädter hatten deutlich mehr Spielanteile, taten sich aber lange schwer, Chancen zu erspielen. Die erste Halbzeit war harte Kost für die Zuschauer. Alle Schussversuche kamen nicht auf die jeweiligen Gehäuse. Entweder wurden die Abschlüsse abgeblockt, oder die Bälle flogen deutlich am Ziel vorbei.

Keeper Scherl rettet für Wertingen

Der zweite Durchgang war ereignisreicher. In der 56. Minute schnupperte Wertingen an der Führung. Eine Freistoßflanke von Marcel Mayr wurde verlängert und der Ball landete an der Latte. In dieser Phase erhöhte die Heimmannschaft den Druck und versuchte immer öfter, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. In der 68. Minute steckte der Ex-Gundelfinger David Spizert, der trotz seiner Muskelverletzung überraschend in der Startelf stand, auf Ivan Rasic durch. Rasic spitzelte den Ball ins Tor, doch die Fahne des Linienrichters ging nach oben – Abseits. Zehn Minuten später kam plötzlich Gundelfingen zu einer großen Gelegenheit. Nach einer Hereingabe brachte Wertingen den Ball nicht weg. Das Spielgerät landete bei Denisz Toth, welcher aus kürzester Distanz wuchtig abzog. Wertingens Keeper Sandro Scherl hatte eigentlich keine Zeit zu reagieren, parierte aber dennoch.

Gundelfingen kann nicht mehr kontern

Fünf Minuten waren noch zu spielen, da kam Torjäger Spizert zu seiner Großchance. Der eingewechselte Christoph Müller war auf links durch, spielte flach zu Spizert, der jedoch aus sieben Metern über das Tor schoss. Es schien, als sollte in diesem Spiel kein Treffer mehr fallen. Zwei Minuten später brach Wertingen jedoch den Gundelfinger Abwehrriegel: Eine Freistoßflanke von Ivan Rasic köpfte Maximilian Fischer zum 1:0 ein. Gundelfingen stellte in den letzten Minuten seine taktische Einstellung um und versuchte noch einen Punkt zu retten. Die Gäste kamen jedoch nicht mehr gefährlich vors Wertinger Tor.

TSV Wertingen: Scherl; Schiermoch, Fischer, Gebauer (80. Mantwied), Heiß, Beham, Rueß (75. Müller), Kotter, Rasic (90. Hempel), Mayr, Spizert FC Gundelfingen U 23: Lindel; Schön, Brugger, Schneider, Leimer, Urban, Nelkner, Neubieser (81. Groepper), Toth, Karpf (66. Rembold), Hauf Tor: Maximilian Fischer (87.) Schiedsrichterin: Antonia Hönl (Langweid) Zuschauer: 200

