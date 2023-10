Wertingen vergeigt seinen sicheren 3:0-Vorsprung fast noch

Fußball-Bezirksliga Nord: Der FC Horgau verschießt Elfmeter in der Nachspielzeit.

Es war keine Glanzleistung des Bezirksliga-Tabellenführers TSV Wertingen beim Angstgegner in Horgau. Und die Schlussphase hatte es in sich: Der TSV führte komfortabel mit 0:3, doch in den letzten zehn Minuten drehte Horgau auf und kam auf 2:3 heran. Dank eines verschossenen Horgauer Elfmeters in der Nachspielzeit durfen die Gäste am Ende jubeln.

Horgau zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung. Im Stile einer Spitzenmannschaft gingen aber die Gäste mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung: Einen langen Ball von Marco Gerold konnte Christoph Prestel unbedrängt annehmen und ins linke untere Eck einschießen. Der restliche Spielverlauf der ersten Halbzeit war eher ausgeglichen. Kurz vor dem Wechsel hatte der Außenseiter die große Chance auf den Ausgleich. TSV-Keeper Sandro Scherl und im Nachgang Andreas Kotter retteten aber gegen Valentin Blochum bzw. Omar Samouwel.

Philipp Mayer macht Wertingen nervös

Pünktlich mit Ablauf einer Zeitstrafe von Kapitän Maximilian Beham war das 0:2 fällig: Christoph Prestel schickte Torjäger David Spizert, und der traf ins lange Eck (63.). Nur acht Minuten später erhöhte Prestel mithilfe des rechten Innenpfostens gar auf 0:3. Es machte den Eindruck, als wäre die Partie für die Spitzenreiter entschieden, doch es wurde nochmals richtig spannend. In der 81. Minute verkürzte Arthur Philipp Mayer auf 1:3. Nur drei Minuten später gelang Horgau der 2:3-Anschluss. Erneut war Mayer zur Stelle. Der FCH drängte nun auf den Ausgleich. Scherl lenkte einen guten Freistoß von Valentin Blochum über die Latte.

In der Nachspielzeit gab es Handelfmeter für Horgau. Valentin Blochum trat an – und schoss über das Gehäuse. Somit blieb es beim 2:3 und der TSV Wertingen durfte nach dem Schlusspfiff zunächst einmal kräftig durchatmen, das 0:3 nicht noch komplett verspielt zu haben.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann (64. Rasic), Schiermoch, Fischer, Knöpfle, Beham (64. Rueß), Prestel (82. Schwarzfischer), Kotter, Gerold, Mayr (89. Müller), Spizert Tore: 0:1 Christoph Prestel (10.), 0:2 David Spizert (63.), 0:3 Christoph Prestel (71.), 1:3 Philipp Mayer (81.), 2:3 Philipp Mayer (84.) Schiedsrichter: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 150