Zeit für Wertingen, um Geschichte zu schreiben

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen „hat Bock“ auf den Landesliga-Aufstieg.

Gewinnt Wertingen sein Bezirksliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Horgau, steigen die Zusamstädter erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Der Tag ist also gekommen, auf den die TSV-Fußballer schon seit Wochen hinarbeiten.

Am Samstag will Wertingen den nötigen Sieg holen

Um Vereinsgeschichte zu schreiben und bereits dieses Wochenende den Sprung in die Landesliga fix zu schaffen, benötigt es einen Sieg oder eine Niederlage des Verfolgers FC Stätzling gegen den TSV Meitingen. TSV-Trainer Daniel Schneider will seine Mannschaft nicht anders vorbereiten als in den Begegnungen zuvor: „Wir werden uns wie jede Woche auf das Spiel und den Gegner vorbereiten. Da gibt es jetzt kein besonderes oder anderes vorgehen. Wir freuen uns auf das Spiel.“

Doch die Wertinger müssen aufpassen. Gast FC Horgau erwies sich bereits öfters als unangenehmer Kontrahent. Auch im Hinspiel gab der FCH nicht auf. Dort lagen Wertingen schon mit 3:0 in Führung, kassierte in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer und hatten am Ende Glück, dass ein verschossener Horgauer Elfmeter nicht noch zur Punkteteilung führte.

Wertingen unterschätzt Horgau nicht

Auch Schneider weiß, dass der Gast zu keinem Zeitpunkt unterschätzt werden darf: „Ein guter Gegner, der es uns im Hinspiel auch nicht leicht gemacht hat. Mit Tögel, Vogele, Blochum und Mayer haben die Horgauer gute Einzelspieler. Wir müssen ein gutes Spiel machen.“

Einige Wertinger Kicker sind nach der abgeschlossenen Englischen Woche angeschlagen. Laut Übungsleiter Daniel Schneider sollte es bei allen bis zum Wochenende aber wieder gehen. Und schließlich stellt der Coach noch fest: „Die Jungs haben richtig Bock!“

