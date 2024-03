Gleich zwei Auswärtsspiele für die HSG Lauingen-Wittislingen

Haunstetten

Die TVG-Handballer treten am Samstagnachmittag (16 Uhr) als frisch gekürter Bezirkoberliga-Meister inan. Ursprünglich war der gastgebende TSV II als einer der Mitfavoriten gehandelt worden. Mit 17:17 Punkten ordnen sich die Gastgeber jedoch nur im Mittelfeld der Tabelle ein. Das Hinspiel gewannmit 27:20 Toren. Damals erwies sichals zäher Widersacher und war bis zur Schlussviertelstunde permanent auf Tuchfühlung. Erst in dann sorgten Kapitän& Co für klare Verhältnisse. „Dieser Sieg war ein wichtiger Baustein für den“, weiß Co-Trainer: „Damit konnten wir Selbstbewusstsein tanken.“ Derkann jetzt in drei verbleibenden Spielen eine Saison ohne Niederlage realisieren. Das ist durchaus ein Ziel für die Gärtnerstädter. Die Stimmung im Team könnte verständlicherweise kaum besser sein.

Das BOL-Spiel der Damen beim TSV Wertingen am Donnerstagabend war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. Am Wochenende sind sie spielfrei. (bedu)

HSG Lauingen-Wittislingen

Ein anstrengendes Wochenende erwartet die BOL-Handballer der HSG. Nachdem am Samstag um 19.30 Uhr das Auswärtsspiel beim TSV Bäumenheim stattgefunden hat, geht es bereits am Sonntag um 13 Uhr zur Nachholpartie nach Göggingen. Mit einem erfolgreichen Wochenende und zwei Siegen wäre der HSG die Vizemeisterschaft kaum noch zu nehmen. Patzt die Biller/Hornung/Linder-Truppe jedoch, stünde nach Ostern ein „Endspiel“ gegen Aichach um Platz zwei an. Beim Vorletzten Bäumenheim liegt die Favoritenrollen klar bei den Gästen. Alles andere als ein klarer HSG-Sieg wäre eine Überraschung. Einen Tag dürfte es schwerer werden. Zumal man Göggingen im Hinspiel völlig überraschend unterlag. Eine Niederlage, die beim Blick auf die Tabelle bis heute schmerzt. Die Gögginger mussten zwischenzeitlich – auch bedingt durch viele Verletzte – ordentlich Federn lassen und stehen nur noch auf dem siebten Platz. Damit ist auf dem Papier auch am Sonntag ein Sieg Pflicht. (CHR)

TSV Wertingen

Die TSV-Männer haben den Bezirksliga-Erhalt bereits in der Tasche und spielen ihre abschließende Partie der Abstiegsrunde daheim gegen Königsbrunn II erst am 13. April. Bis dahin sind sie spielfrei. Das Derby der BOL- Damen am Donnerstagabend gegen den TV Gundelfingen war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. (dz)