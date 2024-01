Wertingen geht siegreich in die Abstiegsrunde

Tabellenrang

Matthias Reitenauer

Siebenmeter

Wertingen

Abstiegsrunde

Das letzte Spiel der Bezirksliga-Gruppenrunde schlossen die Wertinger Handballer mit einem souveränen 40:27-Heimsieg über Bobingen II und damit auffünf ab. Spielertrainerverwandelte alle sechsund war mit zehn Tore erfolgreichster TSV-Werfer.geht nun mit 7:5 Punkten sowie einer guten Ausgangsposition in dieund läuft dort erstmals am 17. Februar beim BHC Königsbrunn II auf.

Die Wertinger starteten konzentriert und mit viel Tempo. Einzig Bobingens wuchtiger Mathias Gerstenberg stellte sie anfangs vor Probleme. Mit einer offensiveren Ausrichtung in der Abwehr hielten die Zusamstädter dagegen und setzten sich dank schöner Kombinationen Tor um Tor ab. Nur die zweite Welle bei Ballgewinn wurde nicht konzentriert ausgespielt, sonst wäre der Halbzeitstand von 19:12 noch höher ausgefallen. Nach dem Wechsel schwanden die Kräfte der Gäste zusehends, Wertingen hielt das Tempo hoch. Ein ums andere Mal wurden Max Reiner und „Takko“ Müller am Kreis gefunden, die zusammen zehnmal erfolgreich waren. Coach Reitenauer bilanzierte: „Starke Abwehr der Jungs. Diese Leistung müssen wir nun mitnehmen!“

Als Tabellenfünfter der Gruppenrunde gehen die Wertinger nun in die Abstiegsrunde der zweigeteilten Bezirksliga und spielen dort unter sieben Mannschaften drei Absteiger aus. Gegen drei dieser Teams hat der TSV schon in der Vorrunde gespielt und nimmt die Punkte mit. (ANSE)

Spielfilm: 5:2, 9:6, 13:8, 19:12 – 28:13, 35:21, 40:27

TSV Wertingen: Bestle, Cupic; Bohatsch (1 Tor), Burgkard (4), Gump (2), Nagler (3), Munz (2), Reiner (4), Reitenauer (10/6 Siebenmeter), Sailer (2), Müller (6), Riessner (6)

TV Gundelfingen

Spannend machten es die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TVG beim hochklassigen Auswärtsspiel in Haunstetten, ehe ein 23:23 feststand. So richtig wussten sie nach Spielende aber nicht, ob das Remis als Punktverlust oder -gewinn zu werten ist. Mit etwas Abstand überwog dann aber doch die Freude. Gastgeber Haunstetten präsentierte sich als Mannschaft der Stunde und startete ein druckvolles Kombinationsspiel. Doch die TVG-Damen kämpften sich zurück und drehten das Match in einen Drei-Tore-Vorsprung. Torhüterin Jenny Nowak brachte die Gastgeberinnen in dieser Phase durch ihre Paraden zur Verzweiflung. Als sie mit einem harten Kopftreffer ausgeknockt wurde, nutzte Haunstetten die Situation und verkürzte zum 11:12-Halbzeitstand. Emma Rutz, die ins TVG-Tor gerückt war, wurde zum entscheidenden Faktor, zeigte Glanzparaden und ließ ihr Team acht Minuten vor Spielende auf 18:21 davonziehen. In der Schlussphase profitierte Haunstetten von zwei TVG-Zeitstrafen und erzielte gar den vermeintlichen 23:22-Siegtreffer. Doch sofort spurtet Sarah Haselmeier nach vorne und netzte nervenstark zum 23:23 ein. (JFR)

Spielfilm: 3:1, 5:7, 6:10, 11:12 – 14:17, 16:19, 20:22, 23:22, 23:23

TV Gundelfingen: Nowak, Rutz; Kränzle (1 Tor), E. Gerstmayr (3), K. Gerstmayr, Schreitt (5), Haselmeier (6/3 Siebenmeter), Hopf, Frank (2), Burr, Hegele (2), Kretzschmar (2/1), Brucker (2)