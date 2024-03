Sport-Serie

Ein Bachhageler ist umtriebig wie eh und je

Plus Was macht eigentlich...?: Der frühere Schiedsrichter Helmut Urban aus Bachhagel kümmert sich im Fußball-Bezirk Schwaben um das Lehrwesen. Von welchem Bundesliga-Trainer er einst drei Stimmen für die Gemeinderatswahl bekam.

Von Günther Herdin

Die Fußball-Weltmeisterschaft 1966 in England wird Helmut Urban nie vergessen: Er war gerade mal neun Jahre alt, als sich bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft das Wohnzimmer im Elternhaus in Bachhagel stets füllte, um gemeinsam die TV-Übertragungen anzusehen. „Wir waren die einzigen in unserer Straße, die einen Fernseher hatten“, erinnert sich der heute 66-Jährige an Zeiten, in denen Sendungen nur in schwarz und weiß ausgestrahlt wurden. Die Übertragungen weckten bei dem Buben aus dem Bachtal das Interesse am Fußball.

„Immer, wenn die Partien bei der WM zu Ende waren, sind wir sofort zum nahe liegenden Sportplatz gerannt und haben dort Elfmeter oder Freistöße geschossen“, erinnert sich Helmut Urban an unvergessene Zeiten. Schoss er selbst Elfmeter, war er der Helmut Haller, bei Freistößen wollte er so sein wie Franz Beckenbauer oder Lothar Emmerich. „Und als Torwart war Hans Tilkowski mein Vorbild“, verrät Urban mit Blick auf seine Kindheit.

