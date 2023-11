Fragezeichen vor dem Lokalduell in Wertingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Einige Kicker des TSV Wertingen sind angeschlagen, wenn Meitingen anreist.

Das Kalenderjahr in den Fußball-Amateurligen Schwabens neigt sich dem Ende zu. Für den Spitzenreiter der Bezirksliga Nord, den TSV Wertingen, kommt es am Sonntag um 14 Uhr im letzten Heimspiel 2023 nochmals zu einem richtigen Kracher: Der TSV Meitingen gastiert zum Derby auf dem Judenberg. Bei diesem Duell trifft der Tabellenführer auf den Viertplatzierten.

Wertinger Derby ist auch ein Topspiel

Es kann also durchaus von einem Topspiel die Rede sein. Nachdem die Gäste einen schwachen Saisonstart hatten, sammelten sie im Laufe der Hinrunde fleißig Punkte und kletterten ins obere Tabellendrittel. In den vergangenen zwei Wochen kassierten die Lechtaler jedoch gegen den SV Wörnitzstein-Berg und dem VfR Jettingen zwei Niederlagen.

Der TSV Wertingen hingegen marschiert, gefolgt vom FC Stätzling, vorneweg. Wer dachte, durch die Niederlage im ersten Rückrundenspiel gegen den VfR Neuburg vor zwei Wochen, würden die Zusamstädter etwas ins Straucheln geraten, lag falsch. Am vergangenen Freitagabend zeigten sie in Gersthofen eine gute Reaktion auf ihre zweite Saisonniederlage – und gewannen 3:2. Ausschlaggebend für den Erfolg war wieder einmal eine starke Anfangsphase.

Hinspiel-Erfolg für Wertingen

Wie die personelle Situation bei den Zusamstädtern für den Sonntag aussieht, ist noch unklar. In Gersthofen musste Top-Torjäger David Spizert verletzt ausgewechselt werden. Er trug eine Blessur an der Leiste davon. Marcel Gebauer ist aktuell an der Wade verletzt. Und ob die zuletzt angeschlagenen Marcel Mayr und Christoph Prestel in den Kader zurückkehren werden, ist ebenso noch offen. Das Hinspiel in Meitingen sah einen Wertinger 2:0-Sieg.

