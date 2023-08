Wertingen

Das nächste Unwetter kommt in Wertingen bestimmt

Plus Die noch unfertigen Retentionsbecken auf dem Marienfeld haben schon ganze Arbeit geleistet. Um für baldige neue Unwetter bereit zu sein, werden sie nun leergepumpt.

Von Benjamin Reif

Nach dem Regen ist vor dem Regen, das ist in diesen Tagen das Motto in Wertingen. Frei nach Sepp Herbergers legendärem Zitat üben sich die Bewohner des Zusamtals gerade in der Nacharbeit des Starkregen-Ereignisses vom vergangenen Donnerstag. Einmal mehr zog das Unwetter die Region Wertingen und Buttenwiesen in Mitleidenschaft, während umliegende Ortschaften - mit Ausnahme von Tapfheim - nur deutlich weniger Niederschläge abbekamen.

So zumindest der Konsens aus Beobachtungen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth sagte gegenüber unserer Redaktion am Montag, dass die Niederschlagsmengen im Vergleich zum 6. Juni 2021 gering ausfielen. Dennoch ergab die Radarmessung, dass im Gebiet Wertingen 56 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in 24 Stunden herabfielen, was gebietsweise nur alle zehn Jahre zu erwarten sei.

