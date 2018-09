vor 38 Min.

800 Angebote rund um die Bildung

Dieser Tage erscheint das Programm für das Herbst- und Wintersemester der Vhs Donauwörth. Wo die Schwerpunkte diesmal liegen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die Volkshochschule Donauwörth und mit ihr die Außenstellen Rain, Wemding, Monheim, Tapfheim, Asbach-Bäumenheim, Kaisheim und Mertingen präsentieren ab 5. September ein neues Herbstprogramm. Für das Herbst- und Wintersemester 2018/2019 sind rund 800 Angebote, davon über 200 neue Kurse, Vorträge, Veranstaltungen und Studienreisen vorgesehen.

Jahresthemen Selbstverständlich greift die Vhs Donauwörth zwei wichtige Jahresthemen auf, die sich 2018 jähren: 400 Jahre Dreißigjähriger Krieg und 200 Jahre Bayerische Verfassung. „Hierzu haben wir zwei hochkarätige Dozenten gewinnen können“, schildert Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer. „Interessenten können im Rahmen der Kulturtage bei der Stadt Donauwörth und in unserer Volkshochschule Eintrittskarten erwerben“.

Nur zehn Standorte in Bayern haben den Zuschlag vom Wertebündnis Bayern (Netzwerk politische Bildung Bayern) bekommen, sich am 15. September an der „Langen Nacht der Demokratie“ unter dem Thema „Digitalisierung und Demokratie“ zu beteiligen. Darunter auch Donauwörth.

Ökologie Erstmals wird, in Kooperation mit Referenten aus verschieden Universitäten, eine Webinar-Seminar-Reihe zu Ökologie und nachhaltiger Entwicklung gestartet. Und zwar mit Vorträgen zu „Mensch und Natur – ist unsere biologische Vielfalt in Gefahr: zum Rückgang der Insekten, Landwirtschaft und Artenvielfalt, das Rätsel um das Bienensterben, Biodiversität wahrnehmen und wertschätzen“.

Neue Medien Großen Zuspruch erfahren die „Neuen Medien“, weshalb das Kursangebot erheblich erweitert wurde wie beispielsweise „In kleinen Schritten zum E-Mail-Profi“, „Ein Ausflug in den Google-Kosmos“ sowie „Einrichten von privaten Netzwerken mit Lan und W-Lan“ oder „Microsoft OneNote“. Nicht fehlen dürfen Seminare zu Android Smarthphone und Tablets für Einsteiger. Selbstverständlich besitzt die Vhs eine moderne EDV-Ausstattung mit MS Office 2013 und 2016. Zusätzlich zum Präsenzlernen vor Ort werden wieder Online-Seminare angeboten, etwa „Writer“ (Grundlagen) und „Calc“ (Grundlagen).

EDV Globalisierung und Digitalisierung stellen vor allem ältere Menschen vor immer neue und wechselnde Herausforderungen. Im Herbst gibt es deshalb erstmals eine „Seniorenakademie“ im Programmbereich EDV. Die Besonderheit ist, dass sich nicht nur das Lerntempo speziell auf Senioren anpasst, sondern dass ebenso persönliche Bedürfnisse und Bedarfe aufgegriffen werden. Auf der Agenda stehen unter anderem die Einführung in die Computerwelt, Online-Banking oder einfache Internetrecherchen sowie Nutzung von iPhone und iPad. „Vorkenntnisse sind dabei keine nötig“, erklärt Paul Soldner, Vorsitzender der Vhs Donauwörth.

Sprache Ein ganz neues Kurssegment findet sich im Bereich „innovative Sprachlehre“, nämlich in sogenannten „Sprach-Fitness-Studios“ mit Russisch, Italienisch und Spanisch. „Im Programmbereich ’Innovative Europäische Sprachlehre’ kommen ganz neue Lerntechniken zum Einsatz, die ein viel schnelleres Sprachenlernen ermöglichen“, wie Sprachwissenschaftler Professor Joachim Grzega erklärt.

Die Vhs Donauwörth bietet in zwölf verschiedenen Sprachen weit über 160 Kurse an, vom Anfänger bis zum Hochschulniveau. In den Business-Sprachkursen erfuhren bisher Deutsch als Fremdsprache, Russisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch den größten Zuspruch. Gudrun Reißer: „Wir sind Sprachen-Prüfungskompetenzzentrum des Bayerischen Volkshochschulverbandes und bieten Zertifizierungen mit europa- und weltweiter Anerkennung (Cambridge, Goethe, etc.).“

Gesundheit Um dem zunehmenden Bewegungsmangel entgegenzuwirken, bietet die Vhs zahlreiche Gesundheitskurse für jedes Interesse und jede Niveaustufe an. Mit den rund 190 Kursen in Donauwörth und in den sieben Außenstellen wird auch ein bedeutsamer Beitrag zur Kostensenkung im Gesundheitswesen geleistet – sowohl im Bereich „für mehr Achtsamkeit“ mit Faszientraining, Meditation oder Rückenschulung als auch bei Bodystylingkursen mit Power und Pep.

„Es gehört zu unserem Qualitätsmanagement, dass wir ausschließlich Angebote offerieren, die nichts mit Esoterik oder Scharlatanerie zu tun haben“, betont Vorsitzender Soldner. Sehr viel Zuspruch erhält die Yogaschule der Vhs Donauwörth in den sogenannten „Wohlfühlräumen“ in der Reichsstraße. Das vielfach ausgebuchte Kursangebot wird unter der Regie von Fachbereichsleiterin Doris Marchadier organisiert. „Neu sind weitere Kurse Yoga sanft für Menschen mit Handicap“, sagt Marchadier. „Matten, Kissen und Decken sind vorhanden“, ergänzt Yoga- und Meditationslehrerin Brigitta Kraus. Auch sportliches „Hatha Yoga advanced“ oder „Ashtangayoga“ für Anfänger und Fortgeschrittene stehen mit auf dem Programm, gleichfalls Mama-Baby-Yoga oder Yoga für Schwangere.

Bis zu 500 Euro für die berufliche Weiterbildung könne man vom Staat erhalten. Hierzu gebe es die Möglichkeit für ein Beratungsgespräch, unter bestimmten Voraussetzungen erhielten Interessenten einen Bildungsprämiengutschein, fordert der Vhs-Vorsitzende alle Weiterbildungswilligen auf. (dz)

Anmeldung Das Printprogramm wird am 5. September an alle Haushalte verteilt. Die Haupteinschreibung für Kurse und Studienreisen findet im FBE/VHS-Haus im Spindeltal in Donauwörth von Samstag, 8., bis Freitag, 15. September, statt. Wochentags von 8 bis 18 Uhr, am ersten Samstag von 9 bis 12 Uhr. Die Einschreibung ist sowohl persönlich oder telefonisch (0906/8070), aber auch im Internet unter www.vhs-don.de oder per Fax (0906/999 8667) möglich. Das Internet ist für Buchungen bereits seit 1. September freigeschaltet.

Themen Folgen