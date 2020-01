20.01.2020

Ehrungen zum Dank

Gold und Großgold für 65 Schützen

Traditionell werden bei der Sebastianifeier des Schützengaus Donau-Ries verdiente Mitglieder geehrt. Am Sonntag wurde der Sebastianiorden in Großgold, die höchste Auszeichnung des Schützengaus, verliehen. Diese erhielten: Willi Settner (Altisheim), Karl Hausmann (Asbach-Bäumenheim), Josef Hoser (Berg), Heinrich Enser (Döckingen), Elisabeth Mach (Druisheim), Günther Göttler ( Ebermergen), German Rettinger (Feldheim), Josef Auer ( Genderkingen), Marianne Gail (Gosheim), Urban Seel (Gundelsheim), Robert Reiner ( Kaisheim), Armin Eisenwinter (Nordheim), Josef Leib ( Otting), Siegfried Spreng ( Rain), Hubert Templer (Rögling), Lore Heiß (Ronheim), Josefine Hermann (Schweinspoint), Andreas Sens ( Wemding), Herbert Hochmuth (Wörnitzstein) und Xaver Färber ( Wolferstadt).

Der Sebastianiorden in Gold ging an: Juliane Förg (Altisheim), Josef Kratzer (Asbach-Bäumenheim), Thomas Graf (Berg), Martin Graf (Berg), Manuela Stöckl (Bergstetten), Andreas Heider (Bissingen), Maria Pantle (Buchdorf-Baierfeld), Olivier Kempe (Daiting), Traudel Wöllmer (Döckingen), Nikolaus Ziegler ( Donauwörth), Ralf Losert (Ebermergen), Michael Hurle (Eggelstetten), Raimund Lösch (Eggelstetten), Roland Kelz (Erlingshofen), Matthias Kastenhofer (Feldheim), Johann Strobel (Fünfstetten), Günther Stangl (Genderkingen), Renate Dietz (Genderkingen), Markus Reigel (Gosheim), Reinhard Ratschker (Gundelsheim), Susanne Setzer (Gundelsheim), Manfred Schreiber (Gunzenheim), Edeltraud Dollinger (Hoppingen), Otto Ferber (Itzing), Erwin Ulrich (Itzing), Heidi Gruber (Mauren), Wolfgang Mair ( Mertingen), Maria Mair (Mertingen), Lothar Templer (Monheim), Johann Fritz (Mündling), Annelies Stiegler (Oberndorf), Ulrich Reiner (Oberndorf), Manfred Strodel (Oppertshofen), Edgar Hirschbeck (Otting), Thomas Grueber (Rain), Marlies Metschl (Rain), Michaela Pantle (Sulzdorf), Gerhard Bittl (Tagmersheim), Michael Schäferling (Tapfheim), Thomas Kaltner (Tapfheim), Susanne Metzger (Wolferstadt), Johannes Färber (Wolferstadt), Stefan Dorfmüller (Wörnitzstein), Uwe Baars (Wörnitzstein) und Matthias Burger (Zirgesheim). Von den Ehrengästen wurden ausgezeichnet: Oberbürgermeister Armin Neudert (Großgold), Landrat Stefan Rössle (Gold), stellvertretender Gauschützenmeister Schützengau Pöttmes/Neuburg Markus Mayr (Silber), Vorstand Sparkasse Donauwörth Johann Natzer, Vorstand Raiffeisenbank Donauwörth Michael Kruck (beide Ehrennadel des BSSB in Verbundenheit). (weda)

