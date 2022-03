19-jähriger Raser hängt mit über 220 km/h die Polizei ab

Plus Ein junger Autofahrer rast auf B16 von Donauwörth nach Tapfheim derart, dass ihm die Polizei nicht mehr folgen kann. Warum das Gericht das Verfahren einstellt.

Er ist mit Vollgas auf der B16 von Donauwörth nach Tapfheim gerast. Er war mit seinem Auto so schnell, dass ihm selbst die Polizei zeitweise nicht mehr folgen konnte. Das brachte einem jungen Mann aus dem Ries ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Ein Prozess vor dem Amtsgericht Nördlingen war nun aber schnell zu Ende - und der 20-Jährige kam quasi straffrei davon.