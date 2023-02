25-Jähriger kommt auf der B25 von der Fahrbahn ab

Ein junger Mann aus Neuburg baut auf der B25 bei Harburg einen Unfall. Sein Verhalten wirft viele Fragen auf. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag gegen 11.35 Uhr wurde der Polizei Donauwörth ein Verkehrsunfall auf der B25 bei Harburg mitgeteilt. Die erste Mitteilung lautete, dass der Fahrer über dem Lenkrad zusammengebrochen liegen würde. Bei Eintreffen der Streife befand sich die Person auf dem Beifahrersitz und erzählte Hanebüchenes.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 25-jährige Fahrer aus Neuburg an der Donau mit seinem grauen Audi A7 von Donauwörth in Richtung Harburg unterwegs war. Kurz vor der Eisenbahnunterführung bei Harburg kam der Mann aus noch unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 40 Meter die Böschung entlang und prallte schließlich gegen ein Verkehrszeichen, welches seine Fahrt stoppte.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Harburg

Im Anschluss daran rangierte der Fahrer den Audi noch über den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg auf eine Wiese neben der B25 und hielt dort an. Am Auto vor Ort wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth eine Spurensicherung durchgeführt. Zudem wurde der 25-Jährige auf die Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde, da aufgrund seines Verhaltens die Einnahme von Betäubungsmitteln nicht auszuschließen war. Da der 25-Jährige jegliche Angaben zum Unfallhergang verweigert, werden Zeugen des Verkehrsunfalls gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Tel-Nr. 0906/70667-11 zu melden. (AZ)