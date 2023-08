Fahrer erkrankt akut: Lkw prallt bei Harburg gegen Tunnel

Im Bereich der Tunnels bei Harburg passiert auf der B25 ein spektakulärer Unfall. Der geht durch glückliche Umstände im Sachschaden ab.

Ausgerechnet im Bereich der beiden Tunnels unter der Harburg hat ein Mann in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren. Der 40-Tonner prallte zweimal gegen die Tunnelröhren. Durch großes Glück passierte nichts Schlimmeres.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der 54-Jährige, der aus Ingolstadt stammt, um 0.15 Uhr mit einem Kühl-Sattelzug auf der B25 zwischen Nördlingen und Donauwörth unterwegs. Als sich der Lkw im rund 250 Meter langen Tunnel direkt unter der Burg befand, bekam der Fahrer akute gesundheitliche Probleme. Die Folge: Der Laster geriet nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen die Betonwand.

Der Auflieger des Lkw bleibt am Tunnelportal in Harburg hängen

Der 54-Jährige hatte keine Kontrolle mehr über den Sattelzug. Der schleuderte zwischen den Tunnels nach links und blieb mit dem Auflieger am Portal des 55 Meter langen Hölltunnels hängen. Dadurch wurde der Aufbau des Aufliegers zu etwa einem Drittel aufgerissen. Da der Lkw unbeladen war, fiel - abgesehen von abgerissenen Fahrzeugteilen - nichts auf die Straße.

Der Fahrer blieb durch den Unfall selbst weitgehend unversehrt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am Lastwagen entstand nach ersten vorsichtigen Schätzungen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Dass nicht noch mehr passierte, ist laut Polizei dem Umstand zu verdanken, dass dem Lkw kein anderer Verkehrsteilnehmer in die Quere kam. Die Bundesstraße war zum Zeitpunkt des Unfalls nur wenig befahren.

Kommandant der Harburger Feuerwehr zeigt sich erleichtert

Die Freiwillige Feuerwehr Harburg war mit rund 30 Kräften vor Ort, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes um den 54-Jährigen, fuhr den beschädigten, aber noch fahrtüchtigen Laster mit Geleit der Polizei auf einen Parkplatz außerhalb des Tunnels und reinigte die Fahrbahn. Kommandant Florian Gaudera zeigt sich ebenfalls erleichtert, dass der Unfall so glimpflich abging: "Wenn da jemand zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, kann das böse ausgehen."

Lkw Tunnel Lastwagen Unfall Feuerwehr Ein Lastwagen ist auf der B25 bei Harburg erst gegen die Wand im großen Tunnel geprallt und dann am Portal des kleinen Tunnels hängengeblieben. Foto: Gaudera

Vertreter des Staatliche Bauamts nahmen die Tunnels noch in der Nacht in Augenschein. Sie stellten an den Bauwerken nur Streifschäden fest, sodass die B25 uneingeschränkt wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Unter der Harburg rollt der Verkehr auf der B25 durch zwei Tunnels. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

Vor einigen Jahren wurden die Sicherheitseinrichtungen in den beiden Tunnels grundlegend erneuert und auf den neuesten Stand gebracht. Unter anderem verfügen die Röhren über eine Brandmeldeanlage und eine Wasserversorgung. Unfälle in den Betonröhren sind zwar nicht an der Tagesordnung, passieren aber von Zeit zu Zeit.