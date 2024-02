Harburg

Stadt Harburg drängt auf Ende von Asyl-Notunterkunft in der alten Turnhalle

Seit September wird die alte Turnhalle in Harburg als Asyl-Notunterkunft genutzt. Die Stadt drängt darauf, diesen Zustand zu ändern.

Plus Der Bürgermeister wünscht sich bessere Verhältnisse für die Geflüchteten in der alten Turnhalle in Harburg. Asylbewerberinnen wollen im Diakonie-Pflegeheim helfen.

Von Wolfgang Widemann

Seit September 2023 nutzt der Landkreis Donau-Ries die alte Turnhalle in Harburg als Notunterkunft für Flüchtlinge. In dem Gebäude leben seitdem rund 60 Personen, darunter viele Kinder. Nach gut fünf Monaten drängt die Stadt, welcher die Halle gehört, darauf, dass dieser Zustand bald beendet wird. Über die aktuelle Situation informiert Bürgermeister Christoph Schmidt in den Bürgerversammlungen, die in diesen Wochen stattfinden.

"Wir brauchen die Halle", sagte Schmidt nun bei der Versammlung vor über 100 Zuhörerinnen und Zuhörern in Ebermergen. Bekanntlich ist der Sport- und Kursbetrieb in Harburg durch die Belegung der Halle eingeschränkt. Darüber hinaus sei zu beobachten, dass die Lebensverhältnisse für die Menschen aus der Türkei, dem Irak und aus Afghanistan, die in der Sporthalle leben müssen, wirklich schwierig seien.

